Pienācis laiks mūsu pēdējam apmeklējumam pētījumā, kurā inspektējām Mūkusalas ēdnīcas. Kur lētāk, ekonomiskāk, gardāk un tuvāk paēst darbiniekiem Mūkusalas biznesa centrā, aprakstījām jau iepriekšējos rakstos, taču šoreiz bija kārta doties uz vistālāko no ēdnīcām – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar nosaukumu "Klīversala". Šoreiz mums līdzi devās nesen no Ekvadoras atgriezusies raidījuma "Virtuve bez kāposta" autore un "Balss maskā" uzvarētāja Nansija Garkalne.

Vide un iekārtojums

Pirmais acīs krīt telpas plašums un siltie toņi – bēša koka grīda, tādā pašā tonī pieskaņoti krēsli. Galdi ir gaišpelēki, un arī tiem pieskaņotas gan sienas, gan griesti. Izkārtojums ir askētisks, bet mājīgs. Varbūt pietrūkst pārsteiguma, jo telpā viss ir gluži simetrisks. Bet interesanti ir telpas vidū izvietotie, no koka plātnēm veidotie zaru silueti, ko izgaismo spožas lampas (izskatās tā, it kā koku apspīdētu saulīte). Vienkrāsainību atšķaida gar vienu telpas sienu novietotie tumšzilie "paslēptie galdiņi". Proti, tie atgādina mazītiņu kajīti – pretī viens otram raugās dīvāni, bet pa vidu liels galds. Jūties apslēpts no pārējiem – ideāli, ja gribi baudīt ne tikai gardas pusdienas, bet arī vairīties no pūļa. Blakus atrodas arī bārs, kuru gan šoreiz nenoprovējām, tikai garām ejot uzlūkojām.