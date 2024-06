Ir laiks paņemt pauzi no darbiem, uztraukumiem un nedēļas skrējiena. Tā kā vasara pilnā sparā sākās jau maijā, saulainās dienas droši var pavadīt pie jūras. Protams, rīdzinieki vienmēr var aizbraukt uz Jūrmalu, arī to arī esam iekļāvuši sarakstā, bet, iespējams, šovasar pienācis laiks aizbraukt nedaudz tālāk. Pie reizes apskatīt, ko piedāvā citas Latvijas pilsētas un izbaudīt dabu. Veidojot sarakstu, izmantojām vietni "Booking.com", kā arī izpētījām vietējo restorānu, kafejnīcu un izklaides vietu piedāvājumu.

Mazie kempingu namiņi Jūrmalā ir populāri, to cena variē aptuveni no 69 līdz 300 eiro par vienu nakti diviem cilvēkiem, tomēr visbiežāk mājiņas atrodamas cenā no 90 līdz 116 eiro. Līdzīgi ir arī ar dzīvokļiem Jūrmalā. Ir iespējams atrast salīdzinoši lētus dzīvokļus, sākot no 58 eiro par nakti, šikāki dzīvoklīši jau cenā līdz 280 eiro. Ja aplūko viesnīcas, jāteic, ka cenas ir salīdzinoši augstas, visbiežāk tie ir 150 līdz 200 eiro par vienu nakti. Tomēr, ja nav tik svarīgs komforts un galvenais mērķis ir izbaudīt sauli un jūru, pieejamas arī naktsmītnes, sākot no 35 līdz 70 eiro par nakti.