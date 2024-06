"Taste CAPS" šokolādes māja/konceptveikals

Šī vieta Jaunajā Teikā ir pilna sirsnības, personiskuma un autentiskuma. Ja gribas panašķēties pēc šopinga "Dominā" vai garas darba dienas birojā, Teikas sirdī mītošajā "CAPS" noteikti atradīsi kaut ko iekārojamu, sākot no slavenajiem mandeļu mežģīņu cepumiem un beidzot ar šokolādes trifelēm un patiešām gardām kūkām, kraukšķīgām vafelēm un franču kruasāniem. Saimniece Ilze Garanča ir ārkārtīgi aktīva, sirsnīga un enerģiska. Viņa pievērš uzmanību niansēm, un to var just arī viņas gardumu stāstos. Ilze ir uzņēmuma radītāja un šokolādes gatavošanas lielmeistare. Trifeles šeit tiek radītas no ziemeļvalstu ogām un riekstiem, bez cukura, govs piena un sviesta, pārklātas ar augstas kvalitātes beļģu šokolādi. Tās ir vērts aplūkot pirms pagaršošanas – izskatās patiešām kārdinoši un grezni. Ja garšo šokolāde, randiņš šajā mazajā, bet omulīgajā šokolādes darbnīcā būs īsti laikā. Gada siltajos mēnešos var izmantot arī terasi.