Vai būs, no kā sapīt vainagu?

Tā kā lielu uztraukumu šogad cilvēkiem sagādāja augu straujā plaukšana un jautājums par to, vai Jāņos būs, ko vīt vainagā, Laura uzsver, ka, jā, pļavas vēl ir ziedos un augu vainagam pietiks. "Šogad tiešām viss ātrāk uzziedēja, bet ir bijusi pauze, jo bija gan vēsas naktis, gan arī dienas. Nav tā, ka pļavas ir tukšas." Viņa arī stāsta, ka pļavas ziedi nav vienīgie, ko pīt vainagā, un pamāca, kā vīt savu Jāņu vainagu. No lapkoku zariem to var pīt ne tikai vīriešiem, kuriem vainagu pin no ozolzariem, bet arī sievietēm, piemēram, liepu ziedu un lapu vainadziņu. Tas sievietei piešķirs vieglumu un sievišķīgumu, kā arī skaistu smaržu visa vakara garumā.