"Es vēlētos redzēt, ka mani bērni ir visā pasaulē," reiz teicis Džonatans Džeikobs Meijers izdevumā "Times of London". Viņam ir izdevies savu mērķi sasniegt, ko apliecina no 3. jūlija "Netflix" skatāmā dokumentālā filma "The Man with 1000 Kids", kas demonstrē stāstu par to, kā viņš kļuvis par vienu no ražīgākajiem spermas donoriem pasaulē, ziedojot gan klīnikās, gan individuāli.