Vakarā, kad rakstīju iepriekšējo rakstu Ļvivas viesnīcā "Central Hotel Lviv", fonā uz ielas dūcot ģeneratoru desmitiem, paralēli čekoju "Telegram" – ko šonakt orku armija būs izdomājusi, kā šajā naktī nedot ukraiņiem gulēt. Ap pulksten 11 parādās ziņas par 30 "Shahed", kas lido visos virzienos. Pagaidām pa Dņepras otru krastu. Pēc pusstundas jau tuvāk mums, bet gaisa trauksmi tā arī neieslēdz. No rīta izlasu – notriekti 26 no 30.

No rīta ejam uz visvairāk ieteikto Ļvivas brokastu vietu – kafejnīcu "Papi.Lviv", kur stāv arī vairāki mūsu VEF radio pie sienas. Gaisotne ļoti hipsterīga, paņemam brokastu uzkodu šķīvi, saldējumu, maizītes, kafijas. Te arī ir liels prieks, ka runājam angliski un esam pie viņiem atbraukuši. Viss kopā izmaksā ap 10 eiro. Pārējie iet uz viesnīcu krāmēt koferus, tikmēr es eju uz stāvvietu pēc auto. Apbrīnoju arhitektūru, tīrību un to, ka ik uz soļa ir kaut kas neparasts. Speciāli velkos lēnāk. Viss, esmu līdz galam iemīlējies šajā pilsētā. Ja godīgi – tik ļoti, ka galvā šaudās domas par to, kā šeit būtu pārcelties.