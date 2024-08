Kā tur runāja viens no trim sivēntiņiem, kad negribēja strādāt? "Pēdējās siltās dienas!" Tieši tāpat Zelda sev pateica kādā ceturtdienā pirms pāris gadiem, kad, svarīgākās lietas apdarījusi, nolēma doties uz jūru. Pagulēt smiltīs, papeldēties, pasauļoties... ēst saldējumu, lasīt žurnālus un klausīties viļņu čabināšanā, ko pa laikam pārtrauc uz lidostu kursējošo lidmašīnu skaņas.

Šajā pludmalē, ja paiet tālāk no galvenās taciņas, gandrīz nav cilvēku un var ērti iekārtoties kādā kāpas ieplakā, kur pat iespējama neliela ēna no kārklu krūmājiem. Sasveicinājusies ar jūru, Zelda atrod ierasto vietu, kas ļauj redzēt pludmali, pašai paliekot grūti saskatāmai tiem atpūtniekiem, kuri izvēlējušies karsēties tiešā ūdens tuvumā. No karstuma mazliet virmo gaiss, smiltis ir maigas, pūš silts vējiņš. Zelda ērti iekārtojas ar žurnālu rokā, pavērsusi muguru pret sauli, un pa laikam paceļ acis uz jūras klāja pusi. Kārtīgi sasilusi, viņa nolemj izpeldēties un, pienesusi tuvāk ūdenim somiņu ar maku un telefonu, dodas karstajai dienai neatbilstoši vēsajā ūdenī. Piecpadsmit grādu ziemas peldētājai ir nieks, tīrā izprieca, un Zelda ilgi nenāk krastā, vienlaikus vērojot apkārtni – tuvumā ir tikai daži padzīvojuši pārīši ar mazbērniem un dažas pārcepinājušās kundzītes. Tā nu, nonākot pie ērtās vietiņas kāpās, rodas ideja sauļoties kailai, kamēr izžūst ūdenī samirkušais divdaļīgais kostīms. Pat ārsti neiesaka ilgstoši staigāt mitrās drēbēs, Zelda sevi drošina, uz krūma apakšējā zara uzstutējot slapjos apģērba gabaliņus. Cilvēki ir patālu, un vai tad tiem "vectētiņiem" kas tāds interesēs? Turklāt viņi nevar redzēt pāri kāpai, bet Zelda gan, galvu paceļot, redz viņus visus un jūru arī. Pie apvāršņa reidā stāv paliels kuģis, kaut kur spīd balta, vientulīga bura.