Taču atgriežamies vietā, par kuru stāstījām iepriekšējā rakstā, – Orhejas ielejā. Tur no rīta mostamies pie Diānas un viņas vecākiem autentiskā Moldovas mājā, kur jau no kādiem pulksten 5 rītā auro gaiļi un visu nakti cikādes mauc savu operu. Jau no pulksten 9 rītā ir ap 30 grādiem, tāpēc meklējam ēnu, lai paēstu brokastis.