Tam, kādēļ pils tiek piedāvāta, par to neprasot ne centa, ir kāds svarīgs iemesls – tu to dabūsi par brīvu, bet tev tāpat jābūt miljonāram, lai to savestu kārtībā. Vēsturiskā celtne pašlaik atrodas tādā stāvoklī, ka kuru katru brīdi draud sabrukt. Rezultātā tā pašlaik ir slēgta apskatei. Un ne pašreizējiem īpašniekiem, ne biedrībai, kas par pili līdz šim turējusi rūpi, nav līdzekļu, lai to restaurētu. Tieši tādēļ tā tiek dāvināta kādam, kas vēlas nodrošināt, ka vēsturiskais piemineklis turpina stalti slieties Francijas skaistajā ainavā.