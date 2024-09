Filmēšanas vietā ir saglabātas dekorācijas, padarot to par labu vietu, kur uzņemt interesantas fotogrāfijas. Aizvadītajās brīvdienās tur pabija arī "Delfi" fotogrāfs Kārlis Dambrāns, kurš norāda, ka ir vērts to savām acīm redzēt. Tiesa, veselas pilsētas tur nav, vien pavisam niecīga daļa Ņujorkas. "Viena iela ar tipiskām dekorācijām. Bet ir interesanti. Man palaimējās kāzinieki ar retro auto," stāsta Kārlis Dambrāns. Ja meklē idejas, kur vēl skaisti pafotografēties Rīgā ar interesantu fonu, fotogrāfs iesaka Tallinas ielas kvartālu, Andrejsalu un pat patiltes vai ēku jaunos projektus. "Atkarīgs jau no tā, kādu noskaņu katrs grib," saka Kārlis.