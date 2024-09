Butānas Paro starptautisko lidostu uzskata par vienu no tehniski sarežģītākajām vietām pasaulē, kur nosēsties lidmašīnām. Un nav jābrīnās, kāpēc tā, – manevrēšana uz īsā skrejceļa starp divām aptuveni 5000 metrus augstām virsotnēm prasa ne vien teicamas tehniskās zināšanas, bet arī tērauda nervus. Un ko galu galā Butāna vispār slēpj?

Bet kas tad galu galā Paro lidostu padara par vienu no sarežģītākām pasaulē pilotiem? Tie ir vairāki ģeogrāfiskie faktori. Paro ir C kategorijas lidosta, kas nozīmē – pilotiem ir jābūt speciāli apmācītiem, lai uz turieni lidotu. Šiem pilotiem lidaparāta nosēšanās jāvada pašiem manuāli, bez radaru palīdzības. Kā norāda kapteinis Dordži, ir ļoti svarīgi, lai piloti zinātu ainavu ap lidostu, – ja sajauc to par centimetru, galu galā var nolaisties arī uz kāda nama jumta. Dordži norāda – lidojot uz Paro, ļoti svarīgas ir vietējo zināšanas un prasmes šajā jomā.