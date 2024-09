Ceļojums, kurā ikdienas skrējiena aizņemtības dēļ devos maz informēta. Es zināju, ka Hījumā ir otra lielākā sala Igaunijā, kas izvietota no Sāremā uz ziemeļiem, ka būs "wild" un vējains, apmēram arī zināju, kas jāņem līdzi dzīvošanai mūsu nelielajā karavānā, ko ēdīsim u. tml., bet informāciju, ko tur var apskatīt un kāda ir civilizācija, atstāju atklājumu priekam un dzīvesbiedra plānošanas ziņā, kurš, līdzīgi man, arī tam bija varējis atlicināt pavisam nedaudz laika.

No kontinenta uz salu var nokļūt, pārceļoties ar prāmi, – no Rohukilas ostas uz Heltermā pāris stundu laikā. Prāmis kursē vairākas reizes dienā. Bijām izdomājuši – nesteidzoties, bet arī ilgi neiedzīvojoties vienā vietā – apbraukt apkārt salai pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, esot dabā un skatoties visu interesanto, kas apskatāms. Braucām ar auto no Rīgas, velkot līdzi karavānu, un līdzi mums bija arī velosipēdi.