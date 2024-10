"Krāmu tirgus? Kurš gan tur iet?" iespējams, jūs padomāsiet. Taču, lai cik dīvaini nešķistu, krāmu jeb blusu tirgos, sauktos arī par uteņiem, var sastapt ļoti dažādus ļaudis. Daļa nāk "tikai paskatīties", citi pilnīgi skaidri zina, ko meklē. Ir tādi, kas braukā pa tirdziņiem, lai papildinātu savu kolekciju, ir tādi, kas meklē rotaļlietas un grāmatas no saviem bērnības laikiem, vēl citi mēģina atrast vintāžas interjera lietas, bet vēl citi medī detaļas senām ierīcēm, ko ļoti grib atjaunot.

Mani uz krāmu tirgu atveda hobijs. Taču pat skaidra apzināšanās, ko man vajag, neglābj no spontāniem pirkumiem! Tā esmu tikusi pie padomju žurnāla "Za rulem" ("Pie stūres") visiem 1977. gada numuriem, neticami skaista pasaules atlanta, kas izdots ASV piecdesmitajos gados, diviem porcelāna uzpirksteņiem no Japānas, bronzas pūces un angļu vintāžas cigarešu kartītēm no 20. gadsimta sākuma. Labi, būšu godīga, tās kartītes es gribēju, vien nebiju domājusi, ka tās uziešu utenī Latvijā.