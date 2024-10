Reklāmu tekstos, protams, nav minēts, ka šīs "zilacainās" āres Krievija izmantoja kā placdarmu iebrukumam Ukrainā 2022. gada februārī. Pērn te tika izvietoti Krievijas kodolieroči. No Belovežas "Salatēva dzimtenes" Latvijas virzienā plūst Tuvo Austrumu bēgļu straume, kas uz robežas salst. Visticamāk, no turienes Latgalē ielidoja drons ar 45 kilogramiem sprāgstvielu, kas neeksplodēja (un te nav skaidrs, kam par to pateikties).