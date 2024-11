"Sievietēm vienkārši ir nepieciešams vairāk miega nekā vīriešiem. Viss!" strikti apgalvo miega zinātniece, Sidnejas miega klīnikas "Sleep for Health" vadītāja un grāmatu "The Complete Guide to a Good Night’s Sleep" un "The Sleep Diet" autore Karmela Haringtone.