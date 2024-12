Uz Londonu devāmies decembra sākumā, kad aviobiļetes no Latvijas uz Lielbritāniju ir par visizdevīgāko cenu. Biļetes turp un atpakaļ vienam cilvēkam izmaksāja vien 60 eiro, taču mūsu vienas dienas piedzīvojums Londonā kopumā prasīja ap 75 eiro no cilvēka. Tā kā bijām piecu cilvēku ģimene, vienas dienas izmaksas sasniedza teju 400 eiro. Šajā visai īsajā laikā apskatījām daudzas no Londonas populārākajām vietām, ko noteikti katrs ir iekļāvis savā "must-see" sarakstā: "Big Ben" pulksteni, Londonas "Madame Tussaud" vaska figūru muzeju, panorāmas ratu "London Eye", Bakingemas pili, kā arī neizpalika ziemas atrakciju izbaudīšana "Winter Wonderland" Haidparkā.

Turpinājumā uzzināsiet, cik par katru no šīm vietām samaksājām, kur izdevās atrast lētākās biļetes, kā arī to, kas mūs sajūsmināja un kas lika nedaudz vilties.

Londonas apskates dienā cēlāmies agri. Neierasti agri ceļojumam, kad, šķiet, gribētos atpūsties. Tomēr bijām apņēmušies, ka vienā no četrām ceļojuma dienām būs īsts "hardcore" skrējiens. Tā kā atradāmies vairāk nekā 125 kilometru attālumā no Londonas, bija skaidrs, ka divas dienas pēc kārtas tur nenāksies braukt. Mēs dzīvojām Korbi, pilsētā, kas, salīdzinot ar Londonu, šķita maza mazītiņa, un no tās braucām līdz Stanmorei (Londonas rajons), kur novietojām savu automašīnu un devāmies iegādāties metro biļetes. Vienas dienas biļete ar metro maksāja 17 mārciņas jeb nedaudz vairāk par 20 eiro personai, bērnam – 8,50 mārciņas. Kopā piecu cilvēku ģimene samaksāja 76,50 mārciņas. Mašīnu izvēlējāmies atstāt Stanmorē, lai izvairītos no sastrēgumiem un, protams, liekām izmaksām par stāvvietām. Un neaizmirsīsim arī par degvielu! Autostāvvieta Stanmorē izmaksāja astoņus eiro par 24 stundām.