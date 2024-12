Kad piparkūkas jau apnikušas, svētku rasols un pīrādziņi notiesāti, ir laiks atgūties no cukura devas ar krimināldrāmām, kas balstītas uz patiesiem notikumiem un reāliem noziegumiem. Šīs filmas piedāvā gan asiņainus un šausminošus stāstus, gan aizraujošas un vizuāli pievilcīgas izmeklēšanas.

"Fanatical: The Catfishing of Tegan and Sara" (2024.)

90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā indī roka duets, mūziķes un dvīnes Tegan un Sara kļuva slavenas, uzstājoties uz nozīmīgākajām skatuvēm, sākot no "The Tonight Show" raidījuma līdz pat festivālam "Coachella". Viņas izveidoja ciešu un draudzīgu saikni ar saviem faniem, izmantojot sociālos tīklus kā galveno komunikācijas platformu.

Tomēr viss mainījās, kad kāds nozaga Teganas sociālo tīklu identitāti un sāka veidot viltus attiecības ar faniem, izraisot emocionālu traumu, kas ilga 16 gadus. Šī "Hulu" dokumentālā filma atklāj šokējošo stāstu, vienlaikus kalpojot kā brīdinājums par sociālo tīklu tumšajām pusēm un to, kā tās var ietekmēt cilvēku dzīvi.

"Baby Reindeer" (2024.)

"Netflix" seriāls, kas dominēja visu 2024. gadu. "Baby Reindeer" ir patiess stāsts par grūtībās nonākušu komiķi, bārmeni Ričardu Gadu, kuru stalko sieviete vārdā Marta. Tas ir drūms, niansēts un savīts, bet arī pārsteidzoši smieklīgs stāsts. "Es domāju, ka dzīve ir komēdija-drāma," autors pamato īpatnējo seriāla žanru. "Es domāju, ka dzīve ir gaismas un ēnas sajaukums. Tāpēc es gribēju, lai "Baby Reindeer" būtu abu sajaukums."

"Love & Death" (2023.)

Kendija Montgomerija bija dzīvespriecīga 80. gadu Teksasas mājsaimniece, kura šķita perfekti iemiesojam savu lomu, līdz viņas dzīve iegrozījās tumšā veidolā. Pēc dēkas ar baznīcas draudzes draudzenes vīru viņa galu galā – ar cirvi – nogalina draudzeni.

"Viņa bija patiešām jauka sieviete. Cilvēki bija tik šokēti, dzirdot, ka kaut kas tāds noticis," aktrise Elizabete Olsena stāstīja "Vogue Australia" par īsto Montgomeriju. Šis pārsteidzošais un šokējošais stāsts tiek izstāstīts septiņu sēriju garumā, kur skatītājus pārsteigs ne tikai notikumu pavērsieni, bet arī valdzinošā 80. gadu sākuma mode un frizūras, kas piešķir sērijām stilīgu gaisotni.

"Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story" (2022.)

"Netflix" patieso noziegumu antoloģijas seriāla pirmā sezona seko šausminošo slepkavību virknei Ohaio un Viskonsīnā, kas padarīja Džefriju Dahmeru par vienu no bēdīgi slavenākajiem sērijveida slepkavām un kanibāliem Amerikā.

"The Dropout" (2022.)

Pamatojoties uz tāda paša nosaukuma podkāstu, "Hulu" veidotais "The Dropout" seko Elizabetes Holmsas uzņēmuma "Theranos" maldināšanas politikai. Pēc tam, kad Holmsa 19 gadu vecumā pameta Stenfordas mācību iestādi, viņa iestāstīja investoriem, ka "Theranos" radīs revolūciju biotehnoloģijā. Ar vienu asiņu pili atklās simtiem slimību! Uzņēmēja tika pieķerta krāpšanā, un "Theranos" ideja un tehnoloģija, kas ir pārāk laba, lai būtu patiesība – tieši tāda arī izrādījās.

"Inventing Anna" (2022.)

Tiem, kas dod priekšroku patiesiem noziegumam ar mazāku asiņu daudzumu, nav nekas labāks par "Netflix" miniseriālu, kura stāsts ir par neīsto bagātnieci, miljonāru mantinieci Annu Delviju. Viņa grozījās Ņujorkas māksla vidē un no bankām izkrāpa vismaz 100 000 ASV dolārus. Bezbailīga un drosmīga personība, ar jautrām atsaucēm uz modes industriju.

"The Staircase" (2022.)

Kad Maikla Pētersona sieva Ketlīna tiek atrasta mirusi mājas kāpņu telpā, viņu apsūdz slepkavībā. Pētersons, kriminālromānu rakstnieks, nonāk uzmanības centrā, un sākas izmeklēšana, kas atklāj sarežģītas attiecību, noslēpumu un aizdomu šķautnes. Šis "HBO" miniseriāls pievēršas tiesas procesam un mēģinājumam atrisināt šo sarežģīto lietu. Tas uzdod mūžseno jautājumu: vai vienmēr vainīgais ir vīrs?

"Under the Banner of Heaven" (2022.)

Šis psiholoģiskais trilleris, kas balstīts Džona Krakauera 2003. gada grāmatas stāstā, atklāj patiesu notikumu par mātes un viņas mazuļa dubultslepkavību Soltleikas ielejā 1984. gadā. Izmeklētājiem, tostarp detektīvam Džebam Piram, tiecoties pēc taisnīguma, tiek atklāts reliģiskais ekstrēmisms mormoņu kopienā.

"Night Stalker: The Hunt For a Serial Killer" (2021.)

"Night Stalker" ir dokumentāls seriāls četrās daļās par Ričardu Ramiresu, sērijveida slepkavu un dzimumnoziedznieku, kurš astoņdesmito gadu vidū bailēs turēja visu Losandželosu. Detektīvs un izmeklētājs sadarbojas, lai izsekotu slepkavu un sauktu viņu pie atbildības.

"Ted Bundy: Falling for a Killer" (2020.)

Šajā aizraujošajā piecu daļu dokumentālajā filmā uzmanība tiek novirzīta no Teda Bandija uz viņa upuriem, demonstrējot viņa darbības septiņdesmito gadu feministiskās kustības kontekstā.

"Don’t F**K with Cats: Hunting an Internet Killer" (2019.)

Šī trīsdaļīgā dokumentālā filma atklāj Lukas Magnotas meklēšanas stāstu, kas notika tiešsaistē. Bijušais pornoaktieris kļuva par sabiedrības uzmanības centru, kad 2010. gadā internetā ievietoja šokējošu video, kurā redzama divu kaķēnu nogalināšana. Neilgi pēc tam viņš tika identificēts kā galvenais aizdomās turamais ķīniešu studenta Džuna Lina brutālajā slepkavībā.

Filma iedziļinās interneta tumšajā pusē, kur robežas starp izklaidi, sensācijām un šausmām izplūst, vienlaikus atspoguļojot interneta aktīvistu neapturamo tiekšanos pēc taisnības. Tā ir aizraujoša, bet satraucoša liecība par to, kā digitālā pasaule ietekmē cilvēku rīcību un izmeklēšanu.

"Rest in Power: The Trayvon Martin Story" (2018.)

Treivonam Mārtinam bija 17 gadi, kad 2012. gadā Džordžs Cimmermans viņu nogalināja nošaujot. Apgalvojot, ka viņš rīkojies pašaizsardzības nolūkos, Cimmermans vēlāk tika atzīts par nevainīgu otrās pakāpes slepkavībā, kas izraisīja protestu vilni gan pret tiesas spriedumu, gan Amerikas tieslietu sistēmu kopumā. Vēstījums ir par rasismu, ieroču pieejamību un politiku Amerikā, vienlaikus atgādinājums par Mārtina dzīvi pirms viņa traģiskās nāves.

"The Keepers (2017.)

"The Keepers" izmeklē neatklāto katoļu mūķenes, skolotājas Ketijas Česniku lietu, kura 1969. gadā pazuda Baltimorā un pēc diviem mēnešiem tika atrasta mirusi.

"American Crime Story" (2016.- )

"Emmy" balvas ieguvušais seriāls katru sezonu ir atspoguļojis dažādus noziegumus, sākot no O. J. Simpsona prāvas 1995. gadā līdz Džanni Versačes slepkavībai 1997. gadā un – pavisam nesen – Klintona un Levinskas skandālu 1998.–1999. gadā.

"The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst" (2015.)

Ņujorkas nekustamā īpašuma mantinieku Robertu Dērstu "ieskauj" nāve. Pirmkārt, 80. gados pazūd viņa sieva; tad tiek noslepkavots viņa ģimenes draugs; un tad viņa kaimiņš. Bet viena lieta, kas viņiem visiem ir kopīga, ir Roberts. Seriāls sešās daļās ir kā kulminācija 10 gadu garumā veiktiem pētījumiem, izmantojot policijas lietas, agrāk slēptus dokumentus, arhīva materiālus un pat interviju ar pašu notiesāto slepkavu.

