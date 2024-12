Izrādās, ka mēs šādi esam palaiduši garām to, cik neparasti aizraujošs un Latvijas pilsētu muzejiem netipiski interesants un iesaistošs ir Bauskas muzejs, kurā iemaldījāmies pilnīgi nejauši, kad atkal bijām nokļuvuši šajā pilsētā. Un trāpījām tieši "eglītei pa galotni", jo šeit vēl līdz 5. janvārim ir iespēja izbaudīt, kā mēs to nosaucām, "pop-up Ziemīšu muzeju" jeb oficiāli – Ziemassvētku izstādi "Kur mājo brīnums?". Uzreiz pieminēsim, ka šobrīd šis ir visu sajūtu muzejs, it īpaši smaržu, jo te visu laiku ir tāda pamatīga bērnības un īsto meža eglīšu smarža. Nu, tā kā kādreiz, kad eglītes dzima mežā un nebija tik kuplas, bet tādas patiesas!

Bauskas muzeja ēka atrodas iepretim Rātslaukumam, un mēs šai ēkai bijām gājuši garām ik pa reizei, bet ne reizi nebijām iedomājušies ienākt iekšā. Pati ēka, kas ir galvenās ielas malā un laikam jau pirmā ēka, ko pamanīsiet labajā pusē, uzreiz aiz tilta, – pievērsiet uzmanību tās detaļām, būsiet pārsteigti par to, cik tā ir neparasta. Vispār vajag staigāt ar augsti paceltu galvu, ticiet – tā gan ieraudzīsiet daudz vairāk, gan arī augs pašlepnums, jo citādāk mūs te no mazām dienām māca – skaties zem kājām, lai nepakrīti, bet nu gluži pareizi tas nav, jo, ja arī gadīsies nokrist, tad nākošajā reizē jau instinktīvi uzmanīsies. Otrkārt, ienākot pa durvīm, turpinām skatīties uz augšu, jo te smaržo pēc mūsu bērnības Ziemassvētkiem – ar īstām meža eglītēm pie griestiem.

Liekas, ka būs kā jau ierasts muzejos Latvijā – 10 minūtēs viss izstaigāts un pat divreiz apskatīts, tāpēc tālāk seko neliela skepse. Pirmajā telpā tā arī šķiet, jo šeit ir iekārtotas ainiņas no Bauskas dzīves pagājušā gadsimta sākumā, ar koloniālpreču veikaliņa atveidojumu, frizētavu ar visu aprīkojumu no tiem laikiem, kalēja smēdes daļu, sīkpreču veikaliņu un grāmatnīcu, kas stāsta par Bauskas dzīvi tajos laikos. Bet te viss ir tik detalizēts un ar stāstu apakšā, ka gribas katru no šīm telpām aplūkot un iebāzt degunu arvien dziļāk. Mums ļoti aizraujošs šķiet stāsts par to, ka mākslīgās eglītes jau pirms 150 gadiem izdomāja Vācijā, jo tur vienkārši pārāk strauji izcirta mežus, tāpēc eglītes gatavoja no krāsotām zosu spalvām. Šeit ir arī senatnīgas mūzikas kastes, kas bērniem ir pārsteigums: kā? Nebija "Spotify" un varēja klausīties tikai septiņas dziesmas?