Jaunais gads nāk ar jaunām pārmaiņām. Tās skar arī turpmāko ceļojumu un atvaļinājumu plānošanu, jo 2025. gada aprīlī stāsies spēkā elektroniskā ceļošanas atļauja ( ETA ) Apvienotajā Karalistē (AK). Visu, kas par to jāzina, – kad nepieciešama, cik maksā, kā to iegūt – noskaidro šajā rakstā.

Kas ir ETA, un kad tā stājas spēkā?

Kā vēstīts Ārlietu ministrijas mājaslapā (mfa.gov.lv), ETA visiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, tai skaitā Latvijas pilsoņiem, būs pieejama no 2025. gada aprīļa. Tā būs jānoformē ceļotājiem, kuriem, lai ieceļotu valstī īstermiņā, līdz sešiem mēnešiem, nav nepieciešama vīza. Atļaujas saņemšanai Latvijas pilsoņi varēs pieteikties no 2025. gada 5. marta, taču ceļot ar to varēs no 2025. gada 2. aprīļa.