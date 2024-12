Štrunts ar dāvanām, galvenais, ka ir ēdiens!

Lai arī no dāvanām Ralfs, kā pats saka, jau sen ir izaudzis, esot patīkami, ka kāds tomēr atceras un sagādā ko nelielu. "Man primārais ir ēdiens. Tas man iedod to sajūtu," viņš stāsta. Štrunts ar dāvanām – galvenais, ka uz Ziemassvētku galda ir foršs ēdiens, piebilst Ralfs. Vēl svētku sajūtu piedod sniegs, kurš, šķiet, šogad uz svētkiem diemžēl izpaliks.

Ziemassvētki un pārmaiņu laiks

Tirdziņu laiks

"Es vēlos novēlēt padomāt par sevi, domājot arī par citiem. Neaizmirst to, ka pašam jājūtas labi, jābūt sveikam, veselam un stipram – tad būsi noderīgs arī citiem cilvēkiem. Kā arī reizēm piespiest sevi Jaunajā gadā izdarīt kaut ko tādu, ko varbūt negribas, bet kas uzlabos dzīves kvalitāti," novēl Ralfs. "Es to saku no pieredzes, jo jau otro gadu regulāri apmeklēju baseinu un ļoti par to priecājos. Es eju pat tad, kad negribu, bet katru reizi pēc izpeldēšanās jūtos fantastiski."