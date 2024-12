Šī ideja pērn radās kā neliels turpinājums parastam braucienam uz Latgales laukiem pēc kartupeļu maisa. Vienā brīdī izskanēja frāze: kā būtu, ja mēs apskatītu visas pilsētu un arī lielāko apdzīvoto vietu egles posmā Preiļi–Rīga? Beigās pagājušajā gadā 200 kilometru brauciens izvērtās gandrīz septiņu stundu piedzīvojumā, jo, protams, bija vēl pa ceļam jāpaēd, jāpastaigā. To visu mēs arī aprakstījām, un lasītājiem ļoti patika. Tāpēc šogad jau novembrī izdomājām, ka varētu veltīt četrus vakarus un apbraukāt egles nu jau visos novados.

Lai to visu padarītu vēl interesantāku, gribējām kārtējo reizi pierādīt, cik ērti ir vai nav ceļot ar elektroauto, tāpēc sadarbībā ar "Volkswagen Latvija" tikām pie ļoti neparasta "rumaka" – "ID7", kas ir milzīgs, ērts, jāsaka, pat tuvu limuzīna izmēra nereāli komfortablam auto. Un, jā, šis auto ar vienu uzlādi vasarā spēj nobraukt vairāk nekā 600 kilometrus. Šobrīd mums bez nekādiem uztraukumiem izdevās noripināt 400 kilometrus, turklāt, ja uzlādē auto ātrajās uzlādēs – virs 120kw –, apmērām 20 minūtēs mierīgi tas sevī dabūja papildu 250 kilometrus. Uzreiz pamanām vēl vienu lietu – auto ir ar aizmugures piedziņu, kas to padara vēl neparastāku, it īpaši mūsu ziemas apstākļos.