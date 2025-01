Daži cilvēki no eglītes atbrīvojas tiklīdz kalendārā iestājas 26. decembris, bet citi sagaida Jauno gadu un dažkārt pat pavasari. Neatkarīgi no pārliecības, to nevajadzētu turēt telpās ilgāk par mēnesi, jo izžuvušās skujas rada nopietnu ugunsbīstamību. Protams, uz mākslīgajām eglītēm šādu ierobežojumu nav, un to novākšanas laiks atkarīgs no paša izvēles.