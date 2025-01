Jo tālāk no mājām, jo mazāk atbildības par sekām? Pēc Covid-19 pandēmijas ceļošana ir kļuvusi populārāka nekā jebkad agrāk, un rekordlielais tūristu skaits rada ne tikai peļņu, bet arī virkni incidentu. Lai pievērstu uzmanību nepiemērotai rīcībai, CNN ir sastādījis "nepaklausīgo tūristu" sarakstu, kurā iekļautas personas, viņu izdarītie pārkāpumi un motivācija – kā piemērs tam, kā nekad nerīkoties!

1. Lidmašīnā nekost, negrūstīt un nelamāt citus

Honkongas aviokompānija "Cathay Pacific" 2024. gada septembrī aizliedza lidojumus kādam pārim, kurš ceļojuma laikā no Honkongas uz Londonu strīdā par sēdekļa noliekšanu pārgāja uz ksenofobiskiem apvainojumiem un fizisku vardarbību.

2024. gada janvārī "All Nippon Airways" lidmašīna, kas devās uz Sietlu, ASV, bija spiesta atgriezties, jo kāds pasažieris sakoda stjuarti. Tajā pašā mēnesī "American Airlines" lidojums uz Montanu tika novirzīts atpakaļ uz Teksasu pēc tam, kad kāds pasažieris vairākas reizes iekaustīja stjuarti. Savukārt septembrī kāds Kalifornijas vīrietis lidojumā ar "Frontier Airlines" uz Sanfrancisko mēģināja nožņaugt stjuarti un draudēja "nogalināt visus".

Divi censoņi šogad mēģinājuši atvērt lidmašīnas avārijas izeju: februārī tas notika "American Airlines" lidojumā no Albukerkas, bet novembrī – ceļā uz Dallasu. Ķīnā lidojums aizkavējies uz četrām stundām, jo kāds pasažieris lidmašīnas dzinējā iemeta monētas kā "veiksmes" žestu.

2. Bagāžā neievietot dzīvniekus, narkotikas vai šaujamieročus

Pieķerts vīrietis, kurš biksēs centies pārvest 100 dzīvas čūskas, kā arī kāds cits, kas uz ķermeņa piestiprinājis 300 tarantulas no Peru. Detroitā konfiscēti 90 milzīgi Āfrikas gliemeži, bet Bangkokā atklāts apdraudētās sarkanās pandas un 86 citu dzīvnieku kontrabandas mēģinājums.

3. Izzināšana nav taustīšana un laušana

Itālija ir viens no pasaules populārākajiem tūristu galamērķiem, taču ne visi tās apmeklētāji ciena tās kultūras dārgumus un vēsturi. 2023. gada jūlijā Florences amatpersonas uzsāka meklēšanu pēc sievietes, kura sociālajos medijos publicēja fotogrāfijas, kurās redzama viņa, atdarinot seksuālas darbības ar vīna un jutekliskuma dieva Bakha statuju.

Senajā Pompejas pilsētā, kas ir sastingusi laikā kopš Vezuva izvirduma 79. gadā pēc mūsu ēras, kāds britu tūrists 2023. gada augustā tika pieķerts, grebjot iniciāļus vienā no tās 2000 gadus vecajām ēkām.

Japānā 2024. gadā tika reģistrēts rekordliels apmeklētāju skaits – vairāk nekā 33 miljoni cilvēku, ko daļēji piesaistīja salīdzinoši vājā jenas vērtība un tiešo lidojumu pieaugums. Tomēr tas nenotika bez problēmām. Kāda Japānas pilsēta uzlika barjeru, lai bloķētu populāru skatu uz Fudži kalnu pēc tam, kad to pārņēmuši tūristi , kuri atstāja atkritumus un radīja satiksmes problēmas. Kioto, bijušajā Japānas galvaspilsētā, vērsās pret "geišu paparaci", kas uzmācas tradicionālām izklaidētājām. Tūristi tika arestēti arī par tādiem noziegumiem kā svētnīcas vārtu sabojāšana un sekss svētnīcā.

4. Domā pirms publisko

5. Daba ir jāsaudzē

Amerikas nacionālajos parkos ir paveikts daudz – diviem Nevadas štata vīriešiem augustā tika izvirzītas apsūdzības par iespējamu seno klinšu veidojumu bojāšanu Mīdas ezera nacionālajā atpūtas zonā. Jeloustounā, pasaulē pirmajā nacionālajā parkā, bija daži ievērojami incidenti. Aprīlī vīrietis tika apsūdzēts par speršanu bizonam, kas pēc tam viņu ievainoja. Pēc tam, jūlijā, automašīna, kurā atradās pieci cilvēki, noskrēja no ceļa un ietriecās vienā no parka slavenajiem karstajiem geizeriem. Par laimi, visiem izdevās izkļūt no transportlīdzekļa un gūt tikai nelielus savainojumus, kas nebija dzīvībai bīstami.