Pēdējo desmit gadu laikā Timotijs Šalamē ir kļuvis par vienu no savas paaudzes labākajiem un iemīļotākajiem aktieriem un, iespējams, par vienu no interesantākajām jaunajām filmu zvaigznēm. Gan tādās grāvējfilmās kā "Vonka" ("Wonka") un "Kāpa" ("Dune"), gan neatkarīgo studiju darbos, piemēram, "Sauc mani savā vārdā" ("Call Me By Your Name") un "Lady Bird: Laiks lidot" ("Lady Bird"), Šalamē ir pierādījis sevi kā ļoti pieprasītu no filmu veidotāju puses un fanu uzmanības īpaši apmīļotu.

Timotijs Šalamē ir dzimis un audzis Ņujorkā, viņš mācījās slavenajā "LaGuardia" skatuves mākslas skolā un jau pirms skolas beigšanas ieguva lomas seriālos "Bagātnieku dakteris" ("Royal Pains") un "Svešais starp savējiem" ("Homeland"). Aktiera karjera strauji uzplauka, un par galveno pagrieziena punktu tajā kļuva loma Kristofera Nolana filmā "Starp zvaigznēm" ("Interstellar"). Taču izrāviens, gūstot starptautisku atpazīstamību, notika ar režisora ​​Luka Gvadanjīno filmu "Sauc mani savā vārdā", kas viņam sagādāja "Oskara" nomināciju kategorijā "Labākais aktieris", – Šalamē kļuva par trešo jaunāko aktieri, kurš jebkad ir nominēts šai balvai.

Pie galvenās lomas režisora Džeimsa Mengolda filmā "Bobs Dilans: Pilnīgi nezināms" ("A Complete Unknown") tika jau strādāts daudzus gadus, un tas kļuva par Timotija Šalamē aizraušanās projektu. Filmas ilgo izstrādes procesu, kuru pārtrauca 2020. gada globālā pandēmija, aktieris pavadīja, mācoties dziedāt un spēlēt ģitāru. Filma stāsta par leģendārā Boba Dilana radošās karjeras agrīnajiem gadiem Griničvilidžā, kā arī par daudzajiem folkmūzikas žanra pārstāvjiem, kuru ceļi bija ar viņu krustojušies.

Intervija veidota pēc studijas "Searchlight Pictures" sagatavotajiem materiāliem.

Kas jums pirmais ienāca prātā, kad saņēmāt piedāvājumu atveidot Bobu Dilanu? Vai izredzes iegūt šādu lomu nebija biedējošas?

Tas nebija biedējoši, jo tolaik es vēl nebiju māceklis tā saucamajā Boba draudzē, kāds esmu tagad. Es zināju, ka viņš ir nozīmīga figūra mūzikā, viņš tika un joprojām tiek cienīts gan amerikāņu, gan arī globālajā mākslinieciskajā pasaulē, taču man vēl nebija tādas saistības ar viņa mūziku. Mana tēva draugam pie mājas sienas bija Boba portrets, un tas bija viss manu zināšanu apjoms par Bobu. Iedziļinoties tajā visā, acīmredzot sapratu, kāpēc cilvēki man apkārt bija tik piesardzīgi pret ideju uzņemt biogrāfisku filmu par Bobu Dilanu. Ja kāda lieta nav salūzusi, to nav nepieciešams labot, un Boba mantojums, viņa mākslinieciskais talants un mūzika... tas viss nav salūzis. Un man bija tikai daži gadi, lai pie tā strādātu. Tāpēc kādā brīdī tas man pārstāja būt kā darbs – tas vienkārši kļuva par organisku procesu, kas mani ietekmēja ļoti dziļi un personīgi.

Vai bija brīdis, kad jūsu galvā iedegās spuldzīte un pēkšņi kļuvāt par mācekli, kuru aprakstāt?

Tas bija kaut kad pandēmijas laikā, lai gan domāju, ka es to sāku izjust pat pirms tam. Tā bija Boba Dilana dziesmas "Ballad of a Thin Man" koncertversija, kas ir atrodama Martina Skorsēzes dokumentālās filmas "No Directions Home" oriģinālajā video. "Ballade of a Thin Man" izpildījums mani aizkustināja no mūzikas viedokļa. Kad 2020. gada vasarā pandēmijas dēļ mums visiem bija daudz laika, skatījāmies D.A. Pennebeikera 1967. gada dokumentālo filmu "Bob Dylan: Don`t Look Back". Es biju patiesi sajūsmā par to, cik aizraujošs bija šis vienkāršais puisis Bobs un ka viņam nebija šīs muļķīgās maskas, kuru ir viegli uzvilkt un kuru nēsā daudzi cilvēki. Tas bija patiešām pārsteidzoši un patiešām iedvesmojoši. Tas bija brīdis, kad es padomāju: "Hei, man ir iespēja spēlēt šo puisi? Tas ir lieliski!"

Filma "Bobs Dilans: Pilnīgi nezināms" aptver dažus galvenos Dilana karjeras sākuma gadus. Ir citāts no intervijas, ko viņš sniedza 2004. gadā un kurā teica: "Es nezinu, kā varēju uzrakstīt šīs dziesmas. Šīs agrīnās dziesmas bija rakstītas teju ar kaut kādas maģijas palīdzību. Tagad es varu darīt citas lietas, bet to es vairs nevaru." Vai jums ir zināma šī talanta un iedvesmas netveramā daba?

Es domāju – gan jā, gan nē. Man liekas, ka aktierim tas ir pavisam citādi, jo viņam jau ir zināmas priekšrocības, zinot stāstu kopumā, taču tajā pašā laikā tas arī ir šķērslis. Lai aktieris to patiešām paveiktu "augstā līmenī", neatkarīgi no tā, ko tas nozīmē, ir jābūt noteiktam ražošanas kvalitātes līmenim – ja tā vispār var dēvēt aktiera meistarību. Es jums sniedzu ļoti matemātisku atbildi.

Vai varētu teikt, ka kaut kas maģisks virmoja gaisā tieši šajā Amerikas vēstures periodā?

Es nevarēšu jums pateikt, vai un kas tas bija, bet es jums pastāstīšu savu teoriju. Tā ir tikai interpretācija, es tolaik nebiju tam tuvumā, taču ir cilvēki, kas ir dzīvi un veseli, tostarp Bobs, kuri tur bija un tagad varētu jums to izstāstīt. Es domāju, ka stāsts ir vairāk par to, ka gaisā bija tik daudz tajā periodā, cik nebija 50. gadu vidū un beigās. Bija tādi mākslinieki kā Pīts Sīgers vai Pols Kleitons, un bija fantastiski folkmūzikas izpildītāji, taču kultūra savā ziņā nebija vēl tam gatava, un Amerikas politiskā vide arī nebija tam gatava, jo daudzi no šiem cilvēkiem tika iekļauti melnajā sarakstā un nevarēja darīt savu darbu. Līdz 60. gadu sākumā notika lielas izmaiņas. Bobs Dilans pārņēma folkmūzikas liriku un tās formu – viņš personalizēja vecās īru balādes un vecās blūza balādes no dienvidu štatiem. Katra dziesma, kas tagad sākas ar "es" vai "es izgāju cauri", vai "es redzēju", smeļas iedvesmu no tā laika, taču runa nav tikai par šo dziesmu personalizēšanu subjektīvā veidā, tās ir arī tur ieliktās emocijas.

Jūs pats dziedat un izpildāt dziesmas filmā. Ar ko ir jāsāk, lai saprastu, kā uzstāties tādā līmenī, vienlaikus nemēģinot atdarināt Bobu Dilanu?

Godīgi sakot, tas bija tikai atkārtošanas process, kurā vienkārši darījām to atkal un atkal 10 000 stundu pēc kārtas. Trīs četru mēnešu laikā jūs patiešām to nevarat paveikt, bet piecarpus gadu laikā jums pietiek laika gan darbam, gan arī pauzēm, jo nedaudz atkāpties no šāda projekta ir tikpat svarīgi. Visam procesam nebija nekādu termiņu, es nemācījos to priekš kāda cita – es to darīju tikai pats sev. Es iemācījos daudzas dziesmas, kuras pat neskan filmā, jo tas palīdzēja saprast kopējo bildi un sajust nepieciešamo.

Filma pievēršas arī tam, kā slava ietekmēja Dilanu. Tas nav didaktisks stāsts par to, kā tā izmainīja viņu, jo lielākā cīņa ar sevi notika viņā pašā. Vai jūs sapratāt to, kas tam visam bija pa vidu?

Man patīk, ka filma nav pamācoša – par to, ko ar viņu nodarīja slava, jo es nedomāju, ka viņš bija tik ļoti kategorisks savā reakcijā uz to. Filmā viens no personāžiem Bobu raksturo šādi: "Viņš ir tikai kāds, kuram nospļauties par citiem cilvēkiem." Es nedomāju, ka tas tāpēc, ka viņš būtu bijis egoists, bet domāju, ka tajā brīdī viņš bija noraizējies par savu mākslu un nekad arī neizlikās, ka tas, ko viņš dara, nebūtu viņam svarīgs.

Attiecības ar filmu veidotājiem vienmēr ir bijušas vissvarīgākās jūsu darba procesā. Ko jums nozīmēja iet šo ceļu kopā ar režisoru Džeimsu Mengoldu?

Man ļoti, ļoti patika strādāt ar Džeimsu, un es pilnībā jutos pieredzes bagāta meistara rokās. Meistars, kurš prot strādāt ar daudzām kino izteiksmes formām. Jūs tikai apskatieties, cik ļoti atšķirīgas ir viņa filmas – "Dzīve, pārtraukta" ("Girls, Interrupted"), "Logans" ("Logan"), "Bobs Dilans: Pilnīgi nezināms" ("A Complete Unknown"). Taču viņam ir lieliska pieredze, kas gūta, strādājot ar līdzīgu stāstu iepriekš, lai arī stāsts par Džoniju Kešu filmā "Sirds robeža" ("Walk the Line") ir ļoti atšķirīgs no stāsta par Bobu Dilanu. Džeimsam Mengoldam galvenais ir prasme veidot stāstu tā, lai tas uzrunātu ikvienu, un, pat ja filmas skatītājs ir atnācis uz kinoteātri, neko daudz par Bobu Dilanu nezinot, varu saderēt, ka, pēc filmas atnācis mājās, viņš noteikti sameklēs kādu no Boba dziesmām, lai noklausītos vēlreiz.

Biogrāfiskā drāma "Bobs Dilans: Pilnīgi nezināms" – kinoteātros no 17. janvāra

Filma stāsta par jauno un vēl plašai publikai nezināmo Bobu Dilanu, kurš 1961. gadā ieradās Ņujorkā un jau Ņūportas mūzikas festivālā 1965. gadā kļuva par sensāciju, iegūstot elka statusu miljoniem mūzikas cienītāju vidū. Viņš tika pasludināts par savas paaudzes balsi, iezīmējot vienu no svarīgākajiem momentiem 20. gadsimta mūzikā. Būdams populārs un fanu mīlēts, Bobs Dilans vienmēr ir juties kā nevienam pilnībā nezināms.

