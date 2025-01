Balkānu pilsēta ar pamatīgu Vīnes piegaršu – neaizmirstamā Bukareste ziemā

Piepildītais sapnis

Ļoti ātri tiekam pie mūsu bagāžas un dodamies laukā. Otopeni lidosta ir kādus 15 kilometrus no pilsētas centra, viņiem ir vēl viena lidosta tuvāk, bet to izmanto iekšzemes un privātajiem reisiem. Pēc kāda laiciņa būs arī tiešais metro savienojums ar centru. Šobrīd ir iespēja izmantot vilcienu, ir arī autobusi. Brauciens šeit sabiedriskajā maksā 60 centus par vienu reizi vai 8 eiro par biļeti trim dienām.

Mēs šoreiz atļaujamies pašikot – izmantosim tikai taksometrus, kas Bukarestē ir nedaudz nepieklājīgi lēti. Ir gan "Bolt", gan "Uber", gan vietējās aplikācijas. Salīdzinām cenas: "Bolt" līdz mūsu viesnīcai 10 eiro, "Uber" – 8 eiro. Pēc septiņām minūtēm pieripo mūsu pirmā šī ceļojuma "Dacia Logan". Vispār ceram, ka jūs jau zināt – Rumānijā tieši arī ražo "Dacia", tāpēc šeit ir tā, ka lielākā daļa auto uz ceļiem ir "Dacia". Reģionos ir pat brīnumi no 80. gadiem, lielajās pilsētās – pārsvarā ļoti svaigi modeļi, jo Rumānijas iedzīvotājiem ir iespēja iegādāties šos auto par vēl draudzīgākām cenām. Otra galējība – ļoti daudz "Mercedes". Un lielākā daļa no tiem dažādi luksusa, sporta un "tūningoti" modeļi. Turklāt nevis, kā pieņemts, ar "Aliexpress" "tūningu", bet uzreiz "Brabus", AMG un citiem. Satiksme – krietni agresīvāka nekā pie mums, neviens nečammājas, taču reizē arī viss pieklājīgi.

Šeit gandrīz visi runā angliski, ciest nevar krievu valodu, jo viņiem arī ir asociācijas ar Čaušesku režīmu un PSRS laikiem, kā arī visi šobrīd ir dusmīgi par to, ka Krievija negodīgi centās iedabūt valsts prezidenta amatā savu kandidātu. Rumānija gan īsti nebija lielais draugs PSRS, bet tāpat bija Varšavas pakta valsts. Īstenībā visas dienas sanāca ar kādu parunāt par Čaušesku laikiem, un ir interesanti paklausīties par to, kā viens cilvēks 30 gadus reāli ir cēlis un radījis attīstītu valsti un tad vienā brīdī kļuvis par diktatoru, kura dēļ ir aizgājuši bojā vairāk nekā 60 000 cilvēku. Pavērojot kaut vai ēkas un arhitektūru, ir ļoti daudz Romas impērijas stila valdības ēku, dažādas koncertzāles, un tad 80. gados Čaušesku lika nojaukt visu vēsturisko centru pēc zemestrīces un būvēt iespaidīgas daudzstāvu paneļu mājas. Kopumā nojauca apmēram 90 procentus ļoti skaistu ēku jeb 12 000 celtņu.

Mūsu viesnīca ir viena no vecākajām viesnīcām Bukarestē. Šeit parasti paliek visas iespējamās slavenības, piemēram, Lady Gaga, Mesi, Mbape, Enriko Iglesiass, politiķi – Merkele, Bušs, Duda, pat kāds mūsdienu asiņainais diktators... Mēs, kad sākām meklēt palikšanas vietu, nonācām līdz šejienei galvenokārt viena iemesla dēļ – šis bija viens no maniem mērķiem, Jauno gadu sagaidīt reālā luksusa piecu zvaigžņu viesnīcā pašā pilsētas centrā ar skatu pāri visai pilsētai. Parasti visur Jaunajā gadā šādas viesnīcas maksā nereālus ciparus, bet Bukarestē cena bija samērīga, ne kā Vīnē vai pat pie mums Rīgā. Un sapnis, kuru ģimenei izteicu pirms kādiem sešiem vai septiņiem gadiem (kad sagaidījām Jauno gadu kaut kur krietni tuvāk un vienkāršāk, bet ar tādu nelielu skaudību skatījos uz tiem, kas svinēja tieši "Intercontinental"), ka pēc pāris gadiem arī mums tā būs, ir piepildījies.

Nedaudz ir sācis krēslot, un dodamies uz vecpilsētu, kas ir kādu 10 minūšu gājiena attālumā no mums, garām Revolūcijas laukumam, kur savu pēdējo neveiksmīgo runu mēģināja teikt Čaušesku, pirms pēc pāris dienām tika notverts bēgam no valsts un tika nogalināts pēc īsas tiesas. Tāds jau laikam ir visu asiņaino diktatoru liktenis, kad viss mainās vienas dienas laikā. Kopumā 1989. gada decembra revolūcijas laikā tika nogalināti vairāk nekā 1600 režīma pretinieki. Vispār iesakām noskatīties kādu "YouTube" pārraidi par to visu, ir tiešām interesanti.

Cīsiņi mīklā, kas apbūra ar savu garšu

Vienā brīdī gan pamanām kaut kādu vārtrūmi ar uzrakstu "La Mahala" un iešaujam iekšā. Pie mūriem piestiprināti paklāji, Rumānijas karogs pa visu sienu, no maza lodziņa izlikta laukā caurule, pa kuru nāk laukā dūmi no gāzes apkures, tāda sirreāla sajūta. Gar kājām vēl skraida kaķi. Raujam vaļā nedaudz šķības durvis, un nonākam ļoti autentiskā, mūsu izpratnē, 80. gadu beigu dzīvoklī jebkur Latvijā. Vaskadrāna uz galdiņiem, grāmatu plauktiņi, kaut kādas puķes no kaut kurienes, dažādi krēsli, grozām pogu radio un TV. Nu, viss labākajās sociālisma noskaņās. Pienāk arī saimnieks. Jautāju, vai rīt var uz vakaru dabūt galdiņu. Atbilde tāda: ja es gribēšu strādāt un uzņemt viesus, tad jā, bet, ja nē, tad nevarēs. Rezervēt neko nevar, te viss no noskaņojuma atkarīgs. Bet uz šejieni kādā no turpmākajām dienām noteikti atnāksim, nevar to palaist garām.