Kur šogad doties slēpot? Valstis ar un bez sniega klātiem kalniem, un jaunie galamērķi

Klimata pārmaiņas ir viens no galvenajiem faktoriem, kas izraisa arvien augstāku temperatūru Eiropā. 2024. gadā to veicināja "El Ninjo" – laikapstākļu parādība Klusajā okeānā, kad spiediena izmaiņu dēļ siltie ūdeņi plūst uz austrumiem, nesot līdzi lielu karstumu.

Pēc iziešanas no šīs klimata sistēmas to nomainīs "La Ninja", kurai, gluži pretēji, ir atvēsinoša ietekme. Rezultātā šī gada ziema var būt vēsāka nekā pagājušā, bet vai ar to pietiks Eiropas slēpošanas kūrortiem? "Lai slēpošanas kūrorts būtu rentabls, tam jābūt atvērtam 100 dienas gadā," tā saka Filippe Koradīni, EURAC pētnieks.