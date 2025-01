Maza noziedzība, laba veselības aprūpe: nosauktas drošākās valstis ceļošanai šogad

Drošības aspekti, veselības aprūpe, klimata pārmaiņas – šie visi ir svarīgi priekšnoteikumi, kaļot savus ceļojumu plānus. Jaunais ziņojums no drošības un veselības risku pakalpojumu kompānijas "International SOS" piedāvā ieskatu un praktiskus padomus tūristiem, kuri ceļo arvien neparedzamākā pasaulē.

Starptautiskajā riska kartē novērtēti riski četrās galvenajās jomās: drošības, medicīnas, klimata un garīgās veselības. Valstis ir sadalītas piecos riska līmeņos, sākot ar nenozīmīgu risku līdz galējam riskam, atkarībā no kategorijas. Šogad kartē iekļauta arī detalizētāka analīze, kas sniedz ieskatu par vairāk nekā 1000 pilsētām visā pasaulē un galvenajiem riska faktoriem, tostarp konfliktiem, noziedzību, infrastruktūru un piekļuvi veselības aprūpei. Šos rezultātus iespējams salīdzināt ar pagājušā gada ziņojumu , taču 65 procenti vecākie riska speciālisti uzskata, ka riski pēdējā gada laikā ir palielinājušies, un 69 procenti prognozē nozīmīgu ģeopolitisko izaicinājumu ietekmi 2025. gadā.

Ceļošanai drošākās valstis

Arī Šveice iekļauta drošāko valstu sarakstā, pateicoties tās politiskajai stabilitātei un zemajam noziedzības līmenim. Mazākas valstis, piemēram, Slovēnija, Luksemburga un Grenlande tiek iekļautas to valstu grupā, kuras saskaras ar "nenozīmīgiem" drošības riskiem. Tas tikai pierāda, ka stabila pārvaldība un spēcīga infrastruktūra ir svarīgas drošas vides radīšanai ceļojumiem.

Riskantākās valstis ceļošanai

Saraksta otrā galā ir valstis, kurās drošības risks ir augsts. Tādas valstis kā Lībija un Afganistāna joprojām ir vieni no riskantākajiem galamērķiem notiekošā konflikta, vājās pārvaldības un infrastruktūras dēļ. Āfrikā Somāliju un Centrālāfrikas Republiku raksturo nestabilitāte, augsts noziedzības līmenis. Tāpat riska karte paredz, ka drošības riski būs arī Sīrijā, Jemenā un Sāhelā, kur saasinās nestabilitāte. Venecuēlā autoritārā vara turpina veicināt emigrāciju, savukārt Bolīvija saskaras ar pieaugošu nestabilitāti tās ekonomikas lejupslīdes dēļ. Kā nedrošas ceļošanai atzīta arī Krievija un Ukraina.

Vairākās citās vietās drošības riska reitingi paaugstinājās noziedzības tendenču un pieaugošo sociālo nemieru dēļ: Dienvidāfrikas valstīs Johannesburgā un Durbanā. Arī Meksikā pieaugošā karteļu darbība raisa bažas par drošību. Sociāla spriedze palielinājusies Kenijā. Jaunkaledonija no vidēji zemas riska valsts kļuvusi par vidēja riska valsti sociālo nemieru, ekonomikas lejupslīdes un noziedzības dēļ. Arī Filipīnās, Taizemē un Laosā drošības risks pieaudzis.

Medicīniskie riski ceļojot

Divas valstis ar ievērojamām medicīniskā riska izmaiņām šogad ir Bolīvija (no vidēja riska tā kļuvusi par augsta riska valsti) un Lībija (no ārkārtēja uz augsta riska valsti). Kā skaidrots ziņojumā, izmaiņas saistītas ar tādiem faktoriem kā medicīniskie standarti, piekļuve veselības aprūpes iestādēm, medikamentu pieejamība un infekciju slimību izplatība.

Klimata riski

Riska kartē šogad uzsvērts, ka inovācijām ir liela nozīme ar klimatu saistīto risku samazināšanā. Piemēram, ANO (Apvienoto Nāciju Organizācijas) iniciatīvas "Early Warnings for All" mērķis ir aizsargāt pasaules iedzīvotājus no bīstamiem laikapstākļiem, izmantojot savlaicīgu ārkārtējo laikapstākļu prognozēšanu.