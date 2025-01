Dubaijas foto ceļvedis: deviņas vietas, kas noteikti jāiemūžina kadrā

View this post on Instagram

828 metrus augsto debesskrāpi var saskatīt teju no jebkuras vietas Dubaijā. Šeiha Mohameda bin Rašida bulvārī (Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard) būs daudz iespēju iemūžināt neaizmirstamus foto, bet viena no īpašākajām vietām šeit ir "Burj Plaza". Šī vieta ir piepildīta ar dažādām mākslinieku lielformāta instalācijām, kas lieliski papildinās jebkuru kadru.

Saulrieti un ikoniskie Dubaijas buras skati

Brīnumdārza (Miracle Garden) ziedu krāšņums

Miracle Garden burvību rada vairāk nekā 150 miljoni ziedu, kas veido teju neticamus lielformāta objektus, sākot no dažādu dzīvnieku tēliem līdz pat lidmašīnai. Šī vieta ir kļuvusi par vienu no visvairāk fotografētajām Dubaijā. Foto mīļiem šeit jārēķinās ar krietni ilgu apmeklējuma laiku, jo iemeslu fotogrāfijai būs gana daudz.

Pasaulē lielākais foto rāmis

Tradicionālo tirgu krāsu un aromātu pārpilnība

Palmas salas iedvesma

Mākslīgi veidotā Džumeiras palma ("Palm Jumeirah") ir iedvesma cilvēka domas lidojumam un spēkam. Lieliska vieta, kur to skatīt visā tās godībā, ir "The View at The Palm" – 240 metru augstumā jeb 52. stāvā atrodas plašs skatu laukums ar brīnišķīgu skatu.