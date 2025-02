"Ryanair" ieviesīs vairākas izmaiņas noteikumos pasažieriem

Īrijas lidsabiedrība "Ryanair" itin bieži sniedz iespēju ceļot krietni lētāk nekā citas aviokompānijas, taču to noteikumu precīza neievērošana var maksāt bargi, norāda medijs "Dublin Live". 2025. gadā tiks veiktas vairākas būtiskas izmaiņas "Ryanair" politikā, tostarp drukāto iekāpšanas karšu likvidēšana, ko paredzēts ieviest līdz ar šī gada maiju.

Tikai digitālās iekāpšanas kartes

Galvenās "Ryanair" politikas izmaiņas 2025. gadam stāsies spēkā no maija, vēsta īru medijs "RSVP Live". Aviokompānijas izpilddirektors Maikls O’Līrijs paziņojis, ka no 2025. gada maija izmantos tikai digitālās iekāpšanas kartes, un šie noteikumi attieksies uz visiem "Ryanair" lidojumiem.

Kā medijam norāda ceļojumu eksperts Iogans Korijs, šīs izmaiņas šovasar būtiski ietekmēs pasažierus. "Es neesmu pārliecināts, kas notiks. Būs absolūts haoss, kad šis noteikums stāsties spēkā," viņš sacīja. "Joprojām daudzi cilvēki ierodas ar iekāpšanas kartēm. "Ryanair" saka, ka tā ir maza daļa, mazāk nekā 20 procenti, bet tie joprojām ir 20 procenti."

"Mūsu mērķis ir likvidēt reģistrācijas galdus lidostā, tāpat kā mēs to darījām ar bagāžas skaitītājiem," sacījis O'Līrijs. "Viss tiks pārvaldīts, izmantojot lietotni, padarot procesu pilnībā digitālu un pilnībā likvidējot papīru. Es esmu viens no pēdējiem cilvēkiem, kas ierodas ar savu papīra lapu. Tas nozīmē arī to, ka, tiklīdz visi būs piekļuvuši lietotnei, neviens vairs nemaksās par iekāpšanas karti lidostā – reģistrēšanās lidostā vairs neeksistēs. Domāju, ka ceļojums būs vienmērīgāks un vieglāks visiem."

Šobrīd iekāpšanas karti var lejupielādēt savā tālrunī, izmantojot "Ryanair" aplikāciju, vai izdrukāt mājās. Ja aizmirsīsi to izdrukāt iepriekš, to var izdarīt arī lidostā pie reģistrācijas galda, taču par to tiks iekasēta nauda. Pašlaik obligāti izdrukātai iekāpšanas kartei jābūt vien tad, ja izlido no Marokas lidostām.

Rokas bagāžas izmēra ierobežojumi

Lai gan "Ryanair" ir zināma kā lidsabiedrība, kas piedāvā maciņam draudzīgas biļetes, nepareizs somu izmērs var izmaksāt ievērojamu sodu.

Visās biļešu cenās tiek ieļauta viena neliela personīgā soma, taču tā nedrīkst būt liekāka par 40x20x25 centimetriem, un somai jāietilpst zem sēdvietas, kas atrodas priekšā. Ja izvēlies papildus maksāt par 10 kilogramus smagu somu, tai jābūt precīzam izmēram (55x40x20 centimetri), un to jāuzglabā augšējā skapī. Tiešsaistē "Priority" jeb papildu somas pievienošana lidojumam maksā no septiņiem līdz 43 eiro. Ja "Priority" nav pieejams vai vēlies reģistrēt somu, to var izdarīt arī 10 kilogramus smagai somai. Taču jāzina – ja pie iekāpšanas vārtiem ieradīsies ar 10 kilogramus smagu koferi, kas iepriekš nav rezervēts, var tikt piemērota 55 eiro soda maksa.

Maksimālie 20 kilogramu reģistrētās bagāžas izmēri ir 80x120x120 centimetri. "Ryanair" pasažieri savā rezervācijā var iegādāties ne vairāk kā trīs 20 kilogramu reģistrētas bagāžas.

Ir daži papildu priekšmeti, kurus var brīvi pārvadāt salonā, tostarp:

Medicīnas preces

Papildu savai mazajai personīgajai somai salonā bez maksas var ienest savu medicīnisko aprīkojumu, ja to iepriekš apstiprinājusi Īpašās palīdzības komanda.

Ja vēlies lidmašīnā pārvadāt vai izmantot kādu īpašu medicīnas priekšmetu, vispirms jāsazinās ar "Ryanair". Aviokompānija noteiks, vai pieprasījumu apstiprināt un sniegs atļauju preces pārvadāšanai.

"Duty free" jeb beznodokļu veikali

Maisiņu, kurā ievietotas preces no beznodokļu veikaliem, ir atļauts ienest salonā kopā ar rokassomu.

Šķidrumi

Ja ceļo kopā ar zīdaini (vecumā no astoņām dienām līdz diviem gadiem) līdzi var ņemt tik daudz piena, piena pulvera, sterilizēta ūdens un bērnu pārtikas, cik nepieciešams lidojumam, pat ja tas pārsniedz parasto šķidrumu ierobežojumu. Nosauktajiem produktiem nav jāietilpst caurspīdīgajā maisiņā, kuros šķidrumus nepieciešams likt ierasti, taču lūgums visu nepieciešamo sagatavot pārbaudīšanai lidostas drošības dienestam.

Lidmašīnā var pārvadāt tik daudz medicīniskos līdzekļus šķidrā veidā, cik nepieciešams lidojumam. Arī medikamentiem nav jāietilpst caurspīdīgajos maisiņos, taču tos jāsagatavo pārbaudei lidostas drošības dienestam.

Sēdvietas un reģistrēšanās

Ja vēlies iegādāties konkrētu vietu lidmašīnā, tiešsaistes reģistrācija tiek atvērta 60 dienas pirms plānotā izlidošanas laika. Tomēr par sēdvietu obligāti nav jāmaksā. Šādā gadījumā klientiem sēdvieta tiek piešķirta bez maksas, ja viņi reģistrējas lidojumam tiešsaistē 24 līdz divas stundas pirms katra rezervētā lidojuma. Ja līdz lidojumam atlicis mazāk par divām stundām, tiešsaistē reģistrēties lidojumam vairs nav iespējams.

"Ryanair" norāda, ka, ja vien nav iegādāta "Plus" vai "Flexi Plus" biļetes un reģistrācija nav veikta tiešsaistē vairāk nekā divas stundas pirms plānotā izlidošanas laikā, no pasažieriem tiks iekasēta maksa par reģistrēšanos lidostā, kas norādīta "Ryanair" tarifu tabulā. Reģistrācijas galdi tiek slēgti 40 minūtes pirms plānotā izlidošanas laika, ja vien pirms lidojuma neesat informēts citādi. Ja līdz šim laikam nebūsi reģistrējies, iekāpšana var tikt liegta bez naudas atmaksas iespējām.

Ja pasažieris ierodas mazāk nekā 40 minūtes pirms lidojuma izlidošanas laika, var tikt piemērots sods 120 eiro apmērā. Šī maksa attiecas arī uz tiem, kuri ierodas "līdz stundai pēc lidojuma izlidošanas laika", vēsta "Dublin Live".

