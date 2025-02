Romantika kaimiņos: septiņi veidi, kā pavadīt Valentīna dienu Igaunijā

14. februārī Latvijā un citviet pasaulē tiks atzīmēta Svētā Valentīna diena. Lai gan Latvijā mīlētāju diena ir vēl salīdzinoši jauna tradīcija, pētījuma dati atklāj, ka 52 procenti Latvijas iedzīvotāju šos mīlestības svētkus atzīmē tad, ja ir kāds, ar ko kopā svinēt. Viens no veidiem, kā svinēt šos svētkus kopā ar mīļoto cilvēku, ir romantisks "ceļojums". Turklāt, romantiski galamērķi ir ne tikai Francijā, Itālijā vai Grieķijā – Svētā Valentīna dienai piemērots ceļojums var būt arī īss brīvdienu brauciens uz kaimiņvalsti Igauniju. Ar ieteikumiem dalās "Visit Estonia" pārstāve Jana Kutšinskaja.

Tartu restorānu mēnesis

Klasiski romantiska nedēļas nogale un svētki nav iedomājami bez maltītes restorānā. Visu februāra mēnesi Tartu norisinās restorānu mēnesis, aicinot viesus nobaudīt jaunas garšu kombinācijas. Pēc vakariņām var doties pastaigā pa vecpilsētu, ieplānojot apskatīt arī vienu no galvenajiem pilsētas simboliem – skulptūru ar strūklaku "Skūpstošie studenti" un Tartu Šķībo namu, ko mēdz dēvēt arī par Tartu Pizas torni. Šeit iekārtota arī Tartu Mākslas muzeja pastāvīgā ekspozīcija.

Romantisks "ceļojums apkārt pasaulei"

Arī Tallina ir piemērots galamērķis romantiskām brīvdienām, piemēram, Hidroplānu ostā (Igaunijas Jūras muzejā) iespējams doties ceļojumā apkārt pasaulei, neizejot no muzeja. Šis muzejs nereti tiek dēvēts par Eiropas aizraujošāko muzeju, jo tajā ir ekspozīcija, kas sastāv no 200 īstiem eksponātiem: īsta zemūdene "Lembit", gadsimtu vecs ledlauzis "Suur Tõll", hidroplāns Short 184, vecākā Igaunijas izcelsmes kuģa vraks un daudz kas cits. Pēc muzeja apmeklējuma var doties uz kādu no Tallinas restorāniem – kopumā pilsētā ir 25 "Michelin Guide Estonia" atzīti restorāni.

Randiņš starp grāmatām

Svētā Valentīna dienu var atzīmēt arī ar mājīgu un romantisku izbraucienu uz kādu no Tallinas burvīgajām grāmatnīcām. Neatkarīgi no tā, vai dodaties kopā ar draugu vai mīļoto, var izpētīt pilsētas lielisko grāmatnīcu izvēli, no kurām ļoti daudzas ir arī angļu valodā. Lielākā daļa grāmatnīcu piedāvā arī mājīgas kafejnīcas. Piemēram, grāmatnīca – restorāns "Literaat" apvieno ēdienu, vīnu, grāmatas un mūziku.

Ekskursija senās bastionu ejās

Vietnes "TripAdvisor" lietotāji kā vienu no ieteicamākajām aktivitātēm pāriem Tallinā minējuši Bastionu eju apmeklējumu Tallinas vecpilsētā. Šeit iespējams izvēlēties gan ekskursiju audio gida, gan gida pavadībā. Bastiona ejās atrodas arī Ingrijas bastionā izveidotais Kalto akmeņu muzejs, kurā ir eksponēta Tallinas Pilsētas muzeja kalto akmeņu ekspozīcija. Bastionu ejas ir daļa no "Kiek in de Kök" nocietinājumu muzeja.

Aizbēgšana no pilsētas kņadas

Ja tomēr ir vēlme izvairīties no pilsētas kņadas un baudīt divvientulību, piemērots galamērķis būs Hāpsala – brīnišķīga maza pilsētiņa ar šaurām ieliņām, miniatūru rātsnamu un romantiskām koka dzīvojamām mājām. Šī mierīgā, draudzīgā pilsētiņa atrodas mazāk nekā divu stundu brauciena attālumā no kaimiņvalsts galvaspilsētas. Tai ir sena SPA kūrortu vietas vēsture, jo kādreiz Hāpsala bija aristokrātu iecienīta atpūtas vieta.

Romantiska divvientulība pārgājienā

Pāriem, kuri vēlas atpūsties un pavadīt svētkus aktīvi, kaimiņvalsts piedāvā plašu pārgājienu maršrutu izvēli. Igaunija ir dabas un skaistu ainavu bagāta valsts, tāpēc tā ir lielisks pārgājienu galamērķis arī februārī. Lai atslēgtos no ikdienas steigas, var ieelpot svaigu gaisu, izkustināt kājas un sekot dzīvnieku pēdām pārgājienu dabas takās.

Relaksācija un mierpilni svētki

Savukārt, tos pārus, kuri dod priekšroku relaksētai atpūtai, gaidīs ostas pilsēta Pērnava, kas ir vilinājusi un uzņēmusi atpūtniekus jau kopš 19. gadsimta. Pērnava ar plašo SPA izvēli var kļūt par svarīgu svētku sastāvdaļu, sniedzot iespēju baudīt masāžās, pirtis, baseinus un burbuļvannas.

Neatkarīgi no tā, vai Svētā Valentīna dienu vēlaties pavadīt nesteidzīgā divvientulībā pie dabas, baudot izsmalcinātu maltīti kādā no restorāniem vai izzinot vēsturi un kultūru, kaimiņvalsts piedāvā daudzveidīgas iespējas romantiskam ceļojumam.

