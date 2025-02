Kino vēsturē ir tikai dažas filmas, kas spējušas pilnībā pārvērst mums pazīstamos žanrus. "Zvaigžņu kari" radīja mūsdienu zinātnisko fantastiku, "Žokļi" kļuva par etalonu vasaras kases grāvējiem, bet 2001. gadā Helēnas Fīldingas romāna "Bridžitas Džounsas dienasgrāmata" ekranizācija apgrieza kājām gaisā romantisko komēdiju žanru, kā arī pilnībā pārveidoja šā žanra galveno varoni – tā vietā, lai viņa būtu ideāli skaista un nevainojama, par galveno tēlu kļuva sieviete, kas, klupdama un krizdama, mēģināja atrast ceļu uz mīlestību un laimi. Ko galu galā gaidīt no jaunākās filmas, kas pie skatītājiem nonāks Valentīna dienā? Par to vairāk šajā rakstā!

Jaukā, mīļā un visu saprotošā Bridžita nevairījās no kokteiļiem un cigaretēm, taču nespēja rast sev vietu, kad viss nonāca līdz mīlestībai vai seksam (bieži vien abiem kopā!). Kļuvusi par jaunu un spožu zvaigzni pie popkultūras debesīm, Bridžita Džounsa ar saviem piedzīvojumiem ne tikai iekaroja skatītāju sirdis, bet arī to maciņus, jo finansiālā ziņā tā pārspēja daudzus jo daudzus 2001. gada vasaras hitus. Turklāt šī loma Renē Zelvēgerei atnesa pirmo "Oskara" nomināciju, apliecinot viņas izcilās aktiermeistarības prasmes.

Studijas "Working Title" producenti Eriks Felners un Tims Bivens bija vērojuši katru soli Bridžitas dzīvē, piedaloties visu tai veltīto filmu tapšanas procesos. "Par cik filmas par Bridžitu Džounsu tika ierindotas romantisko komēdiju kategorijā, jau sākotnēji radās maldīgs pieņēmums par to, ka Bridžita izmisīgi centās atrast romantiku un mīlestību," stāsta producenti. "Taču tas, ko galvenā varone visu laiku bija patiešām meklējusi, bija mīlestība pret sevi un sevis pieņemšana. Kā franšīzes veidotāji un patiesi tās fani, mēs visu laiku atradāmies viņai līdzās visos dzīves posmos – sākot no randiņiem un neveiksmēm karjerā līdz pat laulībai, bērnam un tagad arī – zaudējumam. Visu šo laiku Bridžita ir bijusi patiesa un atpazīstama pateicoties tam, ka Helēna Fīldinga un Renē Zelvēgere vienmēr pievērsušas uzmanību tam, kāda Bridžita ir dziļi savā būtībā. Mums visiem studijā "Working Title" bija tas gods būt viņām par ceļabiedriem šajā aizraujošajā piedzīvojumā."

Vairāk par jauno filmu

Jaunās filmas "Bridžita Džounsa: Kā traka pēc viņa" anotācija skan šādi: Bridžita atkal ir viena. Pirms četriem gadiem Marks gāja bojā humānās palīdzības misijā Sudānā. Tagad viņa ir vientuļā māte deviņus gadus vecajam Billijam un četrus gadus vecajai Meibelai. Iestrēgusi emocionālā nestabilitātē, viņa audzina bērnus ar uzticīgā drauga un bijušā mīļākā Daniela Klīvera (Hjū Grants) palīdzību. Viņas urbānā ģimene – Šazera, Džūda un Toms, darba kolēģe Miranda, māte, un ginekoloģe Roulingsa ("Oskara" ieguvēja Emma Tompsone) – viņi visi nemitīgi urda, lai Bridžita saņemas sākt jaunu ceļu dzīvē un mīlestībā.

Bridžita atgriežas darbā un pat izmēģina iepazīšanās lietotnes, kur viņu ātri uzrunā sapņains, entuziasma pilns, jauns vīrietis. Tagad, žonglējot starp darbu, mājām un romantiku, Bridžita cīnās ar ideālas māmiņas aizspriedumiem skolā, uztraucas par Billiju un iesaistās virknē neveiklu situāciju ar dēla pārlieku racionālo skolotāju ("Oskara" nominants Čivetels Edžiofors).

Kā Renē Zelvēgere nolēma vēlreiz teikt jāvārdu Bridžitai Džonusai?

Lai pārnestu uz lielajiem ekrāniem Bridžitas Džounsas dzīves jaunāko nodaļu, filmas veidotāji vēlējās pievērsties stāstā tumšākām un skarbākām emocionālajām patiesībām, tajā pašā laikā saglabājot asprātīgu komēdiju, kuru mīl un grib redzēt skatītāji. Šāda uzdevuma veikšanai bija nepieciešams atbilstošs režisors, kurš vienlīdz labi darbojās gan drāmas, gan komēdijas lauciņā un prot šos abus žanrus apvienot. Par šādu režisoru tika izvēlēts Maikls Moriss, kurš divas reizes ir bijis nominēts prestižajai "Emmy" balvai par TV seriālu "Labāk zvaniet Solam" ("Better Call Saul") un strādājis arī pie augstu novērtētiem seriāliem, kā "Kāršu nams" ("House of Cards"), "Radniecība" ("Bloodline"), "13 iemesli" ("13 Reasons Why") un daudziem citiem.

"Ļoti reti var atrast režisoru, kura īpašais talants ir vienlīdz komfortabli justies gan komēdijas, gan drāmas filmas žanra uzņemšanas laukumā un kuram ir talants radīt vajadzīgo atmosfēru darbā iesaistītajiem aktieriem," atzīstas producents Džo Volets. "Maikla Morisa mīlestība pret Bridžitu Džounsu un šo franšīzi bija ļoti jūtama un to var redzēt katrā filmas kadrā. Mums ir ļoti paveicies, ka tieši viņš strādāja pie šīs unikālās, tik atšķirīgās filmas daļas."

Tieši pati tikšanās ar Maiklu Morisu lika Renē Zelvēgerei teikt jāvārdu un piekrist vēlreiz kļūt par Bridžitu Džounsu. "Kad mēs satikāmies, Maikls bija ļoti godīgs pret mani," stāsta aktrise. "Viņš ļoti tiecās notvert un pārnest uz lielā ekrāna to, kā cilvēki pārdzīvo dažādus savas dzīves momentus, cik patiesi tas notiek un kā tas ietekmē to realitāti, kurā viņi dzīvo."

Savukārt Maiklu pilnībā apbūra galvenās lomas atveidotāja. "Renē ir no tiem cilvēkiem, kuri ir paši par sevi," stāsta režisors. "Viņa ir tik neaprakstāmi draudzīga, vienkārša un vienā mirklī sagraus jūsu priekšstatu par to, kādai ir jābūt Holivudas zvaigznei. Viņa ir spēlējusi visās manās mīļākajās filmās un viņai ir pa spēkam izdarīt visu – no komēdijas vai drāmas, līdz pat mūziklam. Tāpēc viņa ir tik lieliska Bridžitas Džounsas lomā!"

Pēc režisora vārdiem, viņa galvenās ambīcijas pamatā bija balstīties uz iepriekšējo filmu mantojumu un meistarību, taču tajā pašā laikā autentiski orientēties Bridžitas jaunās dzīves apstākļos, kur bēdas un cerība, zaudējums un humors tiek savīti kopā pašā neparastākajā veidā.

"Kā to visu apvienot?" jautā filmas režisors Maikls Moriss. "Kā uzņemt filmu par Bridžitu Džounsu, bet tajā pašā laikā risināt problēmas un parādīt emocijas, kādas līdz šim šajā filmā nekad nav bijušas? Bridžita, tāpat kā jebkurš no mums, bieži vien ir spiesta pārvarēt kaut ko, kas liekas neiedomājams. Šī filma ir kā veltījums pieredzei, kuru mēs gūstam, sastopoties savā dzīvē ar lietām, no kurām nekādi nevaram izvairīties un kuras skar mūs visus."

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!