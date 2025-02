Dāņu metode pret svētdienas stresu

Par šo ideju, kas nav jaunums, vēsta stila žurnāls "Vogue". Dānija ir "hygge" filozofijas dzimtene, tās, kuras idejiskā norma ir vienu nedēļas nogales dienu veltīt klusumam mājās. Grāmatā "The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy Living" autore Meika Vikinga (Meik Wiking) definē "hygge" kā komforta, kopības un labsajūtas sajūtu – "sajūtu, ka esam drošībā, ka esam pasargāti no pasaules un ļaujam sev atslābināties". Citiem vārdiem sakot, tā ir sajūta, ka esi pasargāts no vētras, kas šķiet ļoti nepieciešama haotiskajā un hiperstimulētā pasaulē.