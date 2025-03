Vienas dienas Pierīgas izbrauciens uz Līgatni: Kad tiekat sakosti ar "līgatnismu"

Mēs turpinām īstenot mūsu pirms nedēļas radušos ideju – iedvesmot tos, kuri nedēļas nogales pavada pie TV vai lielveikalos, tomēr saņemties un aizripot kaut kur, un apskatīt kaut ko, neskatoties uz šo "ne īsti ziemu, ne vēl pavasari". Parasti ir divi lielie attaisnojumi – "Jābrauc jau tālu!" un "Ko gan visu dienu darīt laukā?". Tāpēc šī rakstu sērija ir par vietām, kas atrodas tikai stundas brauciena attālumā no Rīgas. Pirmais izbrauciens bija uz Kurzemes pusi un Tukumu, bet šoreiz – uz Vidzemi, uz pilsētu, kurā, visticamāk, katrs no mums vismaz reizi ir bijis skolas ekskursijā. Tomēr daudzi nemaz nezina, cik daudz jauna, neredzēta un iedvesmojoša šeit ir parādījies un atklājies pēdējos gados.

Pat mums, kas ceļo gadiem un šķietami ir bijuši visur un daudz reižu, šis piedzīvojums lika atvērt acis, ausis un garšu kārpiņas no jauna.

Tāpēc – izaicinājums jums! Vispirms aizbrauciet sākumā paši. Tad nākamajā nedēļas nogalē ņemiet līdzi draugus, aizsieniet viņiem acis (stundu taču izturēs!) un tad, kad sasniegsiet kādu no mūsu šajā rakstā pieminētajiem objektiem, noņemiet apsēju un lieciet uzminēt, kur viņi ir, – ar garantiju 9 no 10 nespēs iedomāties, ka mūsu šīs dienas ceļi ir aizveduši līdz.... līdz... Līg... Līgatnei!

Tātad – nekādu atrunu, dodamies ceļā!

Pirms sākam piedzīvot un baudīt, salauzīsim vēl pēdējo mītu, ka šādiem izbraucieniem noteikti vajag savu auto, jo, piemēram, mēs, neskatoties uz auto klātbūtni ģimenē, ļoti bieži brīvdienās izvēlamies koplietošanas iespēju, piemēram, šobrīd Latvijas koplietošanas servisam "Carguru" ir lieliska akcija – divas dienas maksā no 40 eiro plus nedaudz par nobrauktajiem kilometriem, līdz ar to – vienu dienu uz Līgatni, otrā vēl sanāks apciemot visus Rīgas radus! Vēl viens pluss ir auto izvēle pēc vajadzības – šoreiz sapratām, ka būtu labi kaut kas augstāks un lielāks, tāpēc izvēlējāmies "Nissan Qashqaui", pirms nedēļas Tukuma smukumus pētījām ar "Teslu".

Runājot par Līgatni, vispirms nāk prātā daži stereotipi: tur ir tikai dzīvnieku dabas takas, kaut kādas vecas sarkano ķieģeļu ēkas, alas pašā pilsētas centrā, divas ielas un daudz maziņu, vecu koka rindu mājiņu. Pamatā – jā, bet vai kādreiz esat iedziļinājušies, nedaudz vairāk to visu apskatījuši un papētījuši? Piemēram, vai zinājāt, ka šeit kādreiz ražoja mopēdus un ne tikai ķiveres no stiklšķiedras? Mēs to nezinājām, pirms savu rītu nesākām ar kultūrvietas, viesnīcas, restorāna, tīklu parka, festivāla "Straume" un iknedēļas koncertu norises vietas "Zeit" apmeklējumu.

Vispirms, kad pagriezīsiet pa kreisi, augšā, tādā kā nelielā kalniņā, ieraudzīsiet iespaidīgu tīklu parku, kurš darbojas visu cauru gadu, arī sniegā, kad tieši ir tas efektīvākais skats. Piedevām vasarās šajos tīklos ir iespēja arī nakšņot teltī – starp koku (gandrīz) galotnēm. Iebraucam teritorijā un novietojam auto pie vienas no daudzajām ēkām. Uzreiz pamanāmi, lielie grafiti gleznojumi uz vecās rūpnīcas sienām. Un tad arī redzam vienu zīmējumu ar skeitotāju, kuras krekliņu rotā: "saies." Visi saskatāmies un saprotam – šī ir mūsu ģimenes devīze, jo pēc šāda principa dzīvot, nečīkstēt un nevienu nevainot pie kādām neizdošanās reizēm ir tas, kas dzen uz priekšu un motivē. Vienkārši – saies.

Foto: Privātais arhīvs

Aizejam uz lielajā ēkā esošo kafejnīcu un pilnīgi nejauši arī satiekam šīs vietas saimnieku Marģeru, kurš agrā sestdienas rītā pats pēc vakardienas koncerta kārto lielo zāli, dara ikdienas darbus...Un šie cilvēki ir tie, kas kopā ar frāzi "saies" arī iedvesmo pašiem darīt vairāk. Marģers mums parāda arī bildes, kā šeit ir izskatījies vēl pirms pāris gadiem, jo tādas vietas parasti tomēr cilvēki ar lielo buldozeru nostumj nost, bet te viss ir sakārtots un, respektējot laikmetu, kad tika ražotas ķiveres, ir radīta unikāla vieta, kur katrs stūris un kaktiņš liek ieskatīties un pētīt detaļas. Visā ēkā ir saliktas kādreizējo darbinieku fotogrāfijas pēc visiem remonta darbiem, kas arī liecina par cieņu pret ikvienu.

Foto: Privātais arhīvs

Foto: Privātais arhīvs

Un, protams, jāpiemin arī cilvēki – tas, cik laipni ar mums un visiem pārējiem šeit ikviens komunicē, – un pēc tam arī visā pārējā Līgatnē. Nav varbūt tas latgaliešu atklātais "visi mani draugi", bet ar tādu vidzemnieku raksturu un lepnumu, apvienojumā ar to, ka manas durvis ir atvērtas ikvienam.

Kamēr bērni aiziet lēkāt pa tīklu parku, uzprasāmies uz nelielu ekskursiju pa viesnīcu, kura iekārtota aiz ziemas sezonas mazās koncertzāles, un tajā katru nedēļas nogali notiek kāds koncerts, pārsvarā tie ir mūzikas smagsvari. Par koncertiem nedaudz vēlāk, bet ejam skatīties viesnīcu, tajā ir deviņi numuriņi, kuri noteikti nav tādi tipiskie – ķēžu viesnīcas stilā, bet katrā ir sava odziņa, un pat nosaukumi ir saistīti ar kādreizējiem rūpnīcas laikiem. Mums ļoti nepatīk standarta viesnīcas, tāpēc arī paši kā neparastas viesnīcas busiņos radītāji droši varam teikt, ka šī ir no tām vietām, uz kurām noteikti ir vērts atbraukt vienkārši kā uz piedzīvojumu.

Izejam laukā un vēl apskatām arī apartamentus, kuri ir atsevišķās ēkās, kā arī aizejam līdz "wooooow" skatam pāri Līgatnei. Šeit blakus ir arī kādreizējā papīrfabrikas pārvaldnieka māja, līdz ar to varam teikt, ka esam pašā augšā un visa pilsēta mums pie kājām, lejup uz pilsētu ved arī kāpnītes. Iepazīstamies arī ar vietējo lokālas nozīmes slavenību – "Zeit" kaķi. Viņš ir diezgan neparasta paskata, nedaudz atgādina mini lācīti. Un, ņemot vērā, ka tepat netālu ir dabas takas ar īstiem lāčiem, kas zina, kas šeit kādreiz ir noticis...

Pilnīgi godīgi – līdz šim par "Zeit" bijām tikai kaut ko pa ausu galam dzirdējuši, un arī tas pārsvarā bija par koncertiem un hiphopa festivālu "Straume". Bet, atklāti sakot, doma, ka tik mazā pilsētā katru nedēļu uzstājas Latvijas "top" mākslinieki, joprojām īsti neliekas kopā. Mēs pat esam nobildējuši lielo šī gada koncertu plānu līdz septembra beigām, un – neviena nezināma vārda: Intars Busulis, "Bermudu divstūris", Chris Noah, "Līvi", "Kaut kaili", "Jumprava", "Astro’n’out", "The sound poets" utt.

Iedzeram vēl pa siltai kafijai un tējai, baudām darbīgi radošo mieru un ieliekam šo vietu kā noteikti apmeklējamu uz kādu no koncertiem. Un, protams, gribēsim arī izbaudīt naktsmītnes un brokastis, par kurām, starp citu, atrodam daudz labu atsauksmju.

Līgatnes dabas takas

Tālāk dodamies uz vietu, kur ar garantiju ir bijis gandrīz katrs 30+ Latvijas iedzīvotājs. Bet, kā izrādās, no mūsu ģimenes tikai puse – un arī kaut kad. Es te esmu bijis, kad biju Kārļa vecumā, pirms 25 gadiem, un Kārlis kaut kad dārziņā, savukārt abas dāmas tā arī nav tikušas līdz Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takām ar dzīvniekiem, ko tad obligāti šodien arī labosim.

Līdz takām no Līgatnes ved šaurs, līkumains, bet asfaltēts 4 kilometrus garš ceļš, kurš vienā brīdī arī iet gar pašu Gaujas krastu un krauju lejā, tāpēc vēlams ļoti neaizskatīties uz dabu, to baudīsim vēlāk, bet pievērsties ceļam.

Foto: Privātais arhīvs

Pie taku sākuma ir liels stāvlaukums, tā kā pēdējā laikā daudz un bieži pārvietojamies ar elektroauto, atkal ieteikums gan parkam, gan arī pašā Līgatnē kādam uzņēmīgam vietējam uzlikt uzlādes staciju, jo tā ir lieta, kas mūsdienās ļoti bieži var piesaistīt tūristus, kā arī likt tiem uzkavēties ilgāk. Liekam mūsu auto nost, ejam iekšā ļoti glītā ēkā, kur tiekam pie aprocītēm, kartes un informācijas, ka būs jānoiet kādi četri kilometri, kas parasti esot pieveicami apmēram divu stundu laikā. Zinot mūsu tempus – kas arī pēc tam apstiprinājās –, iziet visu un visu apskatīt aizņem apmēram pusotru stundu. Šobrīd ir ideāls dabā ejamais laiks, jo, par spīti dubļiem, var tiešām redzēt ļoti daudz ko tādu, kas nav redzams sniegā vai laikā, kad viss ir sazaļojis. Un atkal pamanām mūsdienu sabiedrības fenomenu – ģimenei pastaigai mežā obligāti jābūt ar tādiem apaviem, biksēm un jakām, ar kādām parasti tiek kāpts nopietnos kalnos, vienīgais, kā pietrūkst pilnai ainai, – virvju rituļa uz kāda bērna muguras un kalnā kāpšanas cirvīša rokās...

Foto: Privātais arhīvs

Foto: Privātais arhīvs

Foto: Privātais arhīvs

Taka ir tiešām interaktīva, jo ir apvienota gan dzīvnieku redzēšana (te gan var arī gadīties, ka visas pastaigas laikā dzīvnieki atpūtīsies un nebūs redzami, jo voljeri ir ļoti lieli un plaši), gan arī pastaiga, kā arī var piedalīties izzinošās aktivitātēs, atbildot uz dažādiem jautājumiem stendos un pildot uzdevumus. Īpaši patika tas, ka ir audio gids, kuram ir divas opcijas – pieaugušo un bērnu auditorijai sagatavota izglītojoša informācija. Ja jautāsiet, ko mēs no dzīvniekiem redzējām, tad tās bija mežacūkas, kaut kur tālumā brieži, divas pūces, un mums nereāli paveicās, jo redzējām arī lāceni Ilzīti, kas noteikti ir šīs vietas lielākā slavenība. Atnāca līdz mums, pamāja un aizlāčoja prom. Starp citu, redzējām arī jenotsuni, kurš bija tik sekmīgi nomaskējies zem koka saknes, ka to pamanīja tikai bērni, bet pie voljera bija informācija, ka viņš ir audzis pie kāda mājās, līdz nonācis dzīvnieku patversmē un tad šeit. Un, jā, aiz mums esošā ģimene vienkārši pagāja garām un pat neievēroja to, ka kāds uz viņiem skatās no sakņu apakšas. Ļoti gribējām, bet neredzējām lapsas un lūšus, lai gan dienā, kad mēs bijām, tieši notika Lūšu diena. Takas ir daļa no Latvijā lielākās aizsargājamās dabas teritorijas – Gaujas Nacionālā parka (GNP). Mēs atradām vienu lielisku lapu – entergauja.lv. Tur var tiešām redzēt daudz informācijas, kā arī saplānot pārgājienus, piedzīvojumus visā GNP teritorijā.

Kad ir pastaigāts, ir nopelnītas arī pusdienas. Un te nu jāsaka – Līgatne šobrīd nav iedomājama ne tikai bez koncertdzīves, dažādu naktsmītņu un dabas pārbagātības, bet arī kulinārajām izpriecām. Tā ir gardēžu tūrisma centrs un galapunkts – šeit ir gan slavenā "Pavāru māja", gan restorāns "1815", gan "Zeit", gan krodziņš "Jančuks", uz Vidzemes šosejas arī "Burgers 66", kā arī nu jau sena un leģendāra vieta "Vilhelmīnes dzirnavas" pašā galvenajā Līgatnes krustojumā.

Foto: Privātais arhīvs

Foto: Privātais arhīvs

Esam šeit ēduši pirms kāda laika. Un toreiz mums ļoti patika, tāpēc arī šoreiz dodamies iekšā – pagrabiņā. Vietas iekšā nav ļoti daudz, bet ir arī plaša āra terase. Kā mums pastāstīja, šeit strādā turku pavārs, kurš šurp pārcēlies ar savu ukraiņu sievu pēc kara sākuma Ukrainā, un, lai gan musulmaņi cūkgaļu neēd, joprojām ir jautājums, kā var pagatavot tik garšīgu cūciņ... Un vēl viena lieta, kas ne vienmēr tiek novērtēta, ir tas, cik vizuāli ir piedomāts pie pasniegšanas veida. Lai gan šī ir vieta, kur viesi nāk kārtīgi paēst, pat karbonāde tiek pasniegta kā mākslas darbs, ar lapiņām un arī piedevu salātiem... Tāds austrumnieciskais piesitiens.

Esam kārtīgi un arī ļoti garšīgi paēduši un dodamies nedaudz pastaigāt – garām upītei, gar kuru ir skatu platformas līdz pat upes vidum, un otrā pusē redzamas arī klinšu alas, kuras kādreiz un arī joprojām līgatnieši izmanto ļoti praktiskām vajadzībām – kā pagrabus un noliktavas. Nedaudz tālāk ir arī Līgatnes slimnīcas ēka, un tur kādreiz, kā lai labāk pasaka, slimnīcas bilancē arī bija pāris alu, kuras izmantotas kā morgs. Kādreiz esam izstaigājuši daudzās koka takas gan gar alām, gan otrpus upītei – vienu reizi pat nejauši aizmaldījušies un nogājuši liekus pāris kilometrus, meklējot slavenās papīrfabrikas strādnieku rindu mājiņas, tāpēc šoreiz citi plāni – aizejam uz Līgatnes vīna darītavu, kuras veikaliņš iekārtots aptiekas telpās.

Veikaliņā ir gan vairāk nekā 20 pašu ražoto neparasto vīnu, gan arī kas stiprāks. Sasmejos – tā kā alkoholu nelietoju vispār, man pēc viņu stiprā "Pārcēlāja" 50 gramu pamēģināšanas noteikti būtu reāla pārcelšanās citā realitātē. Jebkurā gadījumā – bonuss par nosaukumiem, arī izdomu, no kā var ražot vīnu, bet neparastākais te tomēr ir tas, kā tiek organizētas degustācijas. Ņemam rokās glāzi un ejam tepat ap stūri uz alu. Jā, tieši tā, tiek atslēgtas varenas durvis, un tad iekšā smilšu alā ir iespēja kārtīgi pavīnot. Dita nevar atteikties no piedāvājuma pamēģināt brūkleņu vīnu, un tas tiek atzīts par garšīgu un galīgi ne pēc brūkleņu zaptes garšojošu. Vienlaicīgi šeit droši var uzņemt līdz 30 apmeklētājiem.

Foto: Privātais arhīvs

Foto: Privātais arhīvs

Lai gan ir pavēlāka pēcpusdiena, mums priekšā vēl pāris lielo piedzīvojumu. Vispirms ejam atpakaļ uz Vilhelmīnes ēku, kur otrajā stāvā ir iekārtojies kaut kas pavisam jauns Līgatnei – Velo muzejs ar tā saimnieku Mārtiņu. Tā kā mēs ar Kārli esam kļuvuši par atkarīgajiem velobraucējiem, ar Mārtiņu mūsu saruna sokas pavisam raiti, un, ja nebūtu atnākusi nākamā grupa vai mums tālāk nebūtu jādodas pašiem, tad ar garantiju te vēl pāris stundas būtu pavadītas. Te ir viss par un ap Latvijas velosipēdu ražošanas vēsturi, muzejs ir ļoti gaumīgi un mūsdienīgi noformēts, daudzi eksponāti ir unikāli, jo viss ir vākts kopā vairāk nekā 20 gadus. Kaut kāds romantisms piemīt tiem pirmās brīvvalsts laikiem un tam, kādā līmenī tajos laikos bija Latvijas ražošana un attīstība, jo, piemēram, tolaik Latvijā bez "Ērenpreisa" bija vēl piecas ļoti lielas ražotnes un daudzas mazākas, un, piemēram, tikai "Ērenpreiss" bija saražojis vairāk nekā 100 000 velosipēdu. Šeit katram priekšmetam ir savs stāsts un ir gan restaurēti un atjaunoti dažādi velosipēdi, gan arī tādi – kādi tie ir atrasti šķūnītī...Apbrīnojami, ka tie ir ražoti tādā kvalitātē, ka joprojām izskatās ļoti cienījami. Ar Mārtiņu sarunājam, ka vasarā būsim kādu dienu atpakaļ, bet šoreiz ar velosipēdiem – un tad te apkārt kārtīgi pamīsim!

Un tad mēs satiekamies ar cilvēku – Līgatnes fanātu un leģendu – Edgaru, kurš ir tik liels šīs vietas patriots, ka tas īsti nav literāros un rakstiskos vārdos aprakstāms, jo te dzirkstī lokālpatriotisms kopā ar humoru, milzīgu zināšanu daudzumu un reizē izstarota tāda enerģija, ka pēc trim stundām esam apstaroti ar Līgatnes īpašo gaisotni tik ļoti, ka pavisam nedaudz jūtamies kā vietējie. Pavisam vienkārši – šoreiz ar viņa atļauju atstāsim telefona numuru – lai varat paši piezvanīt un sarunāt kārtīgu dienu kopā ar viņu Līgatnē, – 29124050. Varam garantēt, ka pēc tam vēl pāris dienas domāsiet tikai par Līgatni. Nu tāds pozitīvais vampīrisms no viņa puses – kad, īsti nesakožot, tiekat sakosti ar "līgatnismu".

Pirms kaut kur tiekam vesti, laikam jau jāsāk ar to, ka Līgatne ir papīrfabrika un papīrfabrika ir Līgatne. Šie jēdzieni vispār nav atdalāmi jau kopš 1815. gada.

Parasti mēs Vikipēdijas tekstus necitējam, bet šoreiz ir tā, ka pilnīgi prasās, tāpēc nākamās pāris rindkopas ir ne pašu sacerētas, bet ar, mūsuprāt, svarīgākajām pieturzīmēm līdz brīdim, kad papīrfabrika sāka atdzimt 2022. gadā, kad to iegādājās Edgars Ricevs un sākās arī papīra ražošanas atdzimšana: "1814. gada 13. novembrī Rīgas tirgotāji Justus Štorhs un Kārlis Kibers saņēma rentē Patmales muižas dzirnavas un zemes gabalu pie Līgatnes upītes, un nosauca to par Konrādsrūe (Conradsruhe). Gada laikā dzirnavas tika pārbūvētas, lai ražotu papīru. Dzirnavās sāka strādāt papīra ražošanas meistars un septiņi zeļļi, kuri 1815. gadā ar roku darbu izgatavoja pirmos 1050 pudus papīra. 1856. gadā Paltmales muižu un papīrfabriku (Papierfabrik Ligat, genannt Conradsruhe) no Kibera dēliem par 42 000 sudraba rubļu nopirka Vidzemes zemestiesas asesors Kārlis Georgs fon Grothuss, kas uzstādīja otro papīrmašīnu un nodibināja akciju sabiedrību "Līgatnes papīru fabriku kompānija". 1863. gadā Līgatnes papīrfabriku nopirka tās akcionārs un direktors Artūrs fon Freitāgs-Loringhofens, 1864. gadā Rīgas tirgotājs Džons Armitsteds, bet 1865. gadā AS "Rīgas rakstāmpapīru fabriku kompānija", kas Līgatnē uzsāka kokmasas ražošanu, līdz tam papīru ieguva no lupatām. Uzņēmumu pārdēvēja par "Rīgas papīrfabriku AS". 1896. gadā rūpniecības un mākslas izstādē Ņižņijnovgorodā Līgatnes papīrfabrikai piešķīra tiesības uz produkcijas attēlot valsts ģerboni. Līdz 1913. gadam Līgatnē ražoja īpaši augstas kvalitātes papīru svarīgiem valsts dokumentiem. 1937. gadā papīra ražošanā Līgatnes papīrfabrika sasniedza saražotās produkcijas maksimumu — ap 6200 tonnu papīra gadā. Tajā laikā Līgatnē ražoja aptuveni 100 dažādu papīra veidu, apmēram pusi produkcijas eksportēja uz ārzemēm. 2012. gadā saražotā papīra apjoms sasniedza 9154 tonnas, tai skaitā eksporta tirgiem — 7735 tonnas. 2012. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 4,49 miljoni EUR un 10 741 EUR peļņa. 2013. gadā uzņēmumam bija sakrājušies parādi, izjuka katlumāja un nebija līdzekļu, ar ko to atjaunot. Papīra ražošana tika apturēta." Tātad, neskaitot īsus kara periodus vai posmu pēc bankrota pirms 10 gadiem, papīrfabrika ir darbojusies gandrīz bez apstājas 200 gadus.

Bet – ar ko vienmēr sākas visas lielās rūpnīcas!? Pirmkārt, ar kāda trakā ideju, ka to vajag, un kādu, kuram ir finanses un apņēmība to visu radīt. Otrkārt – tie ir cilvēki, kas to visu padara reālu, tātad darbinieki un strādnieki, kuriem visiem nepieciešams kaut kur dzīvot, tāpēc 19. gadsimta beigās sāka būvēt baraku tipa koka būves papīrfabrikas strādniekiem. Toreiz katrai papīrfabrikas strādnieka ģimenei tika iedalīts atsevišķs dzīvoklis, malka, ūdens un elektrība par brīvu – Līgatnē ražoja ne tikai pasaules līmeņa kvalitātes papīru, bet arī savu elektroenerģiju. Ciematam bija sava slimnīca, biedrības nams, skola, dzemdību nams, peldiestāde, sporta laukums, aptieka, veco ļaužu patversme, tirgus laukums, fabrikas kapsēta utt. Ziedu laikos šeit ir strādājuši vienlaicīgi vairāki tūkstoši strādnieku.

Foto: Privātais arhīvs

Foto: Privātais arhīvs

Es ceru, ka vēl atceraties, ka satikāmies ar Edgaru, un tad nu viņš mūs vispirms ved uz vienu no šiem dzīvoklīšiem, kurš ir iekārtots maksimāli autentiski tiem laikiem, un ikviens var redzēt sadzīves un ikdienas apstākļus pirms vairāk nekā 120 gadiem. Viss ir kompakts, bet ļoti pārdomāts. Daudzos no šiem dzīvoklīšiem ir iekārtotas īstermiņa nomas naktsmītnes, pirms pāris gadiem mēs arī vasarā tādā esam palikuši, un pieredze bija ļoti neparasta. Kopumā šeit, visapkārt Līgatnei, ir vairāki šādu rindu māju kompleksi.

Tālāk jau arī pati unikālā vieta, tikšana iekšā Papīrfabrikas telpās un ekskursija tajās, kas kopumā aizņem apmēram stundu, bet laiks skrien tik ātri, ka šeit varētu arī staigāt daudz ilgāk, jo ar Edgara zināšanām un humoru visu laiku gribas kaut ko jaunu uzzināt. Vispirms – lielie vārti un no marmora nolietotiem papīra ūdens atspiešanas ruļļiem veidots Senās Romas stila fotostūris. Un tad – milzīga, no sarkaniem ķieģeļiem būvēta teritorija ar daudzām ēkām. Vispirms tiekam iekšā vairākus stāvus augstajā administratīvajā celtnē, kur speciāli viss pagaidām ir atstāts tā, kā bija tajā brīdī, kad 2013. gadā to pārņēma banka, pat vecie puķupodi stāv uz palodzēm, bet šī ir unikāla iespēja izbaudīt un atgriezties ne tik senā pagātnē, kur viss vienkārši vienā brīdī ir apstājies.

Tālāk ir arī pati lielā ražotnes ēka, kur šobrīd atkal tiek ražots papīrs – pagaidām tikai akvareļiem. Te ir jauna un moderna ražotnes līnija, bet noteikti nav problēmas iedarbināt arī pārējās – apbrīnojamā kārtā saglabājušās – līnijas. Viss ir vairākos stāvos, pusstāvos, kambarīšos, un sajūta ir kā filmā par ASV 30. gados. Daudzas iekārtas ir palikušas un aktīvi izmantotas pat no 19. gadsimta. Mēs izstaigājam gandrīz visu ēku, un ar katru nākamo telpu mute un emocijas paliek arvien atvērtākas – par to, cik vareni un prātam neaptverami tas viss ir darbojies – šoreiz dīvaini skan – vairākus gadsimtus. Vasarās pagalmā tiek rīkots "Papīrfabrikas festivāls".

Ļoti gribas rakstīt vēl un vēl par šo vietu, bet, no otras puses, negribas atklāt par daudz, un tiešām tas teiciens "labāk vienu reizi redzēt, nekā 100 dzirdēt" ir vietā.

Uz Skaļupi

Mūsu diena ar Edgaru turpinās, un mēs dodamies pāris kilometru ārpus Līgatnes uz Skaļupi, kur Rehabilitācijas centra teritorijā 9 metrus zem zemes atrodas labiekārtots bunkurs 2000 m² platībā, kas izbūvēts pagājušā gadsimta 80. gados politiskās un valsts varas elites vajadzībām, valsts vadīšanai atomkara gadījumā. Saglabājies viss autentiskais aprīkojums, nu tā, ka līdz pēdējai sarkanajai podziņai. Bunkurs piedāvā realitātes spēli "Objekts X", "Ballīti bunkurā" un ēdināšanu pazemes ēdnīcā.

Publikai šo vietu atklāja ne tik sen, un tā ir atgriešanās pagātnē – bet citā laikmetā. Mēs iepriekšējā vasarā bijām Piedņestrā, un tur tāda sajūta ir joprojām visā teritorijā – it kā kāds visu laiku skatās pakausī. Šeit šī sajūta kaut kā nav tik traka un tiešām ir iespēja pat izbaudīt to, kas te redzams. Apbrīnas vērts liekas tas, cik katrs solis tajos laikos bija pārdomāts, katram plānam B bija vēl pāris plānu un burtu tālāk, ja nu kaut kas nesanāk. Te visas sistēmas un iekārtojums ir ar dubulto drošību, ja kaut kas neieslēdzas ar automātiku, blakus ir manuāla iespēja, tāpat elektrībai ir vairāki avoti, un pat tie ir dublēti. Kāpēc tieši Līgatne bija izvēlēta kā kodolkara komandpunkts? Jo tuvu Rīgai, kā arī atrodas ielejā – līdz ar to kodolsēnes triecienvilnis pārietu pāri vieglāk un nav applūšanas risku. Protams, modernie ieroči tos deviņus metrus cementa sašķeltu kā nieku, tāpēc arī aizsegs – sanatorija. Šī arī ir vieta, kas noteikti jāredz, bet te atceramies pa dienu satiktās līgatnietes frāzi – nebrauciet visi vienā dienā un vasarā, Līgatne ir burvīga jebkad. Mēģinām kaut kā lauzt to latvisko skriešanu uz rindām, tāpēc arī mums šī rakstu sērija un vispār visi ceļojumu apraksti top par vietām un valstīm – vai nu tādām, kur parasti neviens nebrauc, vai atkal nesezonā, jo Līgatne tagad – pirms īstā pavasara – ir tik mierīgi un patīkami izstaigājama, neviens nestāsies kadrā. Un arī šeit, bunkurā, spēsiet daudz labāk visu apskatīt un nomocīt gidus ar jautājumiem.

Foto: Privātais arhīvs

Foto: Privātais arhīvs

Mēs gan šoreiz netikām, bet pieminēšanas vērti ir pelmeņi, ko pasniedz ekskursijas beigās, un iespēja nosvinēt kādus svētkus vai ballīti tādā telpā, kādu mēs atceramies no 90. gadu sākuma, – ar visiem autentiskajiem tā laika traukiem. Un, starp citu, rehabilitācijas centrs arī esot vienkārši lielisks, un, kā mums pastāstīja, viņiem ir vairāk nekā 80 gadus jauna pirtniece, kura nu tādas pirts procedūras veicot, ka pēc tam visi kauliņi saliekas vietās.

Sakām paldies Edgaram un tālāk dodamies uz vēl vienu vietu – Vienkoču parku, jau Augšlīgatnē. Esam desmitiem reižu braukuši garām, redzējuši intervijas un lasījuši par Uguns nakts pasākumu, bet nekad neesam piestājuši. Tā kā zinājām, ka diena būs gara, pa dienu piezvanījām un sarunājām, ka drīkstam piebraukt arī vēlāk, kaut apzinājāmies, ka pašu parku un taku neredzēsim, jo būs tumšs, taču tas tikai nozīmē to, ka brauksim atpakaļ, un pēc satikšanās ar saimniekiem nemaz citādi nevar būt. Vienkoču parks ir pastaigu un atpūtas parks pie Līgatnes upes, kur izveidotas takas ar daudziem tematiskiem apskates un izziņas objektiem. Parka daudzveidīgajās zonās izvietoti vēsturisku muižu un citu ēku maketi, koka skulptūras, etnogrāfiskās ēkas, vienkoču laivas, darvas ceplis. Šeit var apskatīt Latvijā pirmo smilšu maisu māju, iepazīties ar tās celtniecības procesu un rast iedvesmu zaļā dzīvesveida piekopšanai.

Foto: Privātais arhīvs

Foto: Privātais arhīvs

Vienkoču parkā atrodas Kokamatniecības muzejs, kas iekārtots kā sena darbnīca. Muzejā var uzzināt, kā senie amatnieki izgatavoja sadzīves lietas gan muižkungu, gan citu cilvēku vajadzībām. Kokamatniecības muzejā un parka teritorijā var iepazīties ar vienkoču un citu koka izstrādājumu izgatavošanas niansēm no akmens laikmeta līdz mūsdienām. Īpaša uzmanība veltīta vienkoču laivu izgatavošanas procesa izzināšanai. Tematiskos pasākumos ir iespēja piedalīties meistardarbnīcās. Tā kā ikdienā strādāju ar koku – tikai ar mūsdienu aparātiem, man šī vieta ir kā paradīze, un es reāli izbaudu katru mazāko stūrīti un detaļu, pētu instrumentus, kaltus, te, piemēram, ir no koka veidotu ūdens apgādes cauruļu urbšanas manuālā iekārta, kājas virpa, neskaitāmi senie ēveļsoli utt. Nākamreiz noteikti tiks pavadīts daudz vairāk laika vienkārši pie plauktiem – baudot.

Vienkoču parks piedāvā arī dažādas radošās darbnīcas, kas ļauj apmeklētājiem izpaust savu radošumu un apgūt jaunas prasmes, tā nu mēs no dabas materiāliem, kombinējot ar krāsainiem koka knibučiem, uztaisām pa rokassprādzei un gandrīz stundu pētām, taustām un smaržojam kokus no visas pasaules. Šī ir pavisam cita pasaule, šeit visās malās stāv rokām gatavoti trauki, dedzināti ēdiena paliktņi, maizes abras, darinātas kā pirms gadu simtiem, virs galvas ir īsta vienkoča laiva, un katrs acu pagrieziens atklāj kaut ko jaunu. Te koka izstrādājumam ļauj dabīgi "nogatavoties", pirms nonākt pie jaunā saimnieka, un tas var aizņemt pat gadu. Ja Rihards darbojas ar koku, tad Agnese šuj dažādas smukas – lielākas un mazākas – lietas. Tā Dārta tiek pie mini ezīša, ko uzreiz nosauc par Čiekuriņu.

Foto: Privātais arhīvs

Nu ko, mēs esam pavadījuši ļoti pilnu un aizraujošu dienu stundas attālumā no Rīgas, bet šo mūsu piedzīvojumu vislabāk noteikti ir baudīt vismaz divas dienas, jo tā pamatīgi visu apskatīt un piedzīvot vienā dienā nav iespējams.

Un tad nobeigumā viena lieta, kas mūs urdīja atpakaļceļā. Par mūsdienu vērtībām un cilvēkiem. Mēs Līgatnē satikām cilvēkus, kuri rada un veido šādas lietas un vietas. Mēs priecājamies, ka izdevās satikt "Zeit" Marģeru, velo Mārtiņu, vienkoču Agnesi, īpaši Līgatnes Edgaru, kā arī cilvēkus gan dabas takās, gan Vilhelmīnē, gan Vīna darītavā, sanatorijā, vienkārši līgatniešus uz ielas, un ļoti gribētu kādreiz arī iepazīties ar papīrfabrikas Edgaru, jo šie ir tie cilvēki, par kuriem ir jārunā, jārāda viņu paveiktais, jo tas ir tiešām pamanāmi, noderīgi. Un ir jālepojas, ka starp mums viņi ir. Bet diemžēl tā vietā visi kaut kā daudz labāk zina visādus sociālo tīklu un dzeltenās preses ietekmeļus, kuri par savu lielāko sasniegumu uzskata kārtējā video ielikšanu, tāpēc – ceļamies brīvdienās tā nedaudz agrāk un braucam ne tikai uz Līgatni, bet vienkārši apkārt un pasakām paldies šādiem cilvēkiem, kuri rada neparastas, kvalitatīvas un iedvesmojošas lietas un vietas! Un, jā, Līgatne ir daļa no Cēsu novada, kur darāmā ir vairākām nedēļām, tāpēc smeļamies jaunas idejas visit.cesis.lv!

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!