10 jautājumi un atbildes par dārznieka 'melno zeltu'

Gandrīz katrs dārza draugs ir kompostējis augu atliekas un nezāles, pēc kāda laika iegūstot labu mēslojumu. Un gandrīz katrs sevi uzskata par ekspertu šajā jautājumā. Organisko atkritumu trūdēšana ir dabīgs, bet ne tik spontāns process, tāpēc šajā rakstā pievērsīšu uzmanību šķietamiem sīkumiem, kas vēlāk būtiski ietekmēs iegūtā komposta vērtību.

Lai veidotos komposts, tam vajadzīgs izejmateriāls un faktori, kas nodrošina kompostēšanas procesu.

Sākumā jāizvēlas komposta kaudzes vieta un veids. Vēl joprojām sastopami dārznieki, kas izravēto nezāli met pie žoga. Rezultātā pie žoga veidojas ļoti auglīga augsnes kārta, kur tā vien gribas iestādīt avenes. Tā darīt nevajadzētu, jo šādā stādījumā avenes kopt būs apgrūtinoši, turklāt tur izveidojies komposts neatgriezeniski bojās žogu, arī metāla. Kaudzei var izvēlēties speciāli veidotu kasti (stacionāru vai pārvietojamu) vai norobežojumu. Labāk vairākas kastes, lai no vienas varētu ņemt gatavu kompostu, kamēr pārējās noris kompostēšanas process. Ja nav īpašu estētisku prasību, var rīkoties vienkāršāk. Izvēlas viszemāko vietu dārzā, kuru vajadzētu aizpildīt, iedzen četrus mietus, apliek apkārt visparastāko žoga sietu. Kad komposts izveidojies, konstrukciju noņem, kompostu izlīdzina turpat. Skats gan nebūs pievilcīgs, bet atvieglos lielos pārvietošanas darbus. Ja kaudze atradīsies saulainā un/vai vējainā vietā, tā vairāk būs pakļauta izžūšanas procesam, līdz ar to biežāk jālaista. Lai kur atrastos komposta kaudze, tai jābūt ērti pieejamai.

Vai kaut kas jāliek kaudzes apakšā?



Ir vairāki ieteikumi, vai un kam jābūt zem komposta kaudzes. Svarīgākais, kas jāņem vērā, – kur paliek iztecējušais šķidrums? Ideāls variants – ja šo šķidrumu var savākt! Taču tad jāveido noslēgta kaudzes apakša ar noteces iespējām. Vienkāršākais variants − zem kaudzes paklāts ūdens necaurlaidīgs materiāls, blakus izrokot nelielu padziļinājumu. Savāktais šķidrums ir vērtīgs komposta ekstrakts, kurā izšķīduši tobrīd kaudzē esošie barības elementi. Stipra un bieža lietus periodos, šķidrumam aiztekot projām, komposts var zaudēt pat ļoti lielu daļu no savas vērtības, turklāt tiek piesārņoti gruntsūdeņi, nodarot kaitējumu videi. Minimums, kas būtu jāizdara, – pirms kaudzes veidošanas uzbērt skaidas vai sausu kūdru vismaz 15 līdz 20 centimetru biezumā, kur iesūkties vērtīgajam šķidrumam.

Cik lielai kaudzei jābūt?



Jo lielāka, jo labāka. Visbiežākā kļūda – kaudze ir par mazu. Minimālais kaudzes apjoms ir, sākot no 1,5 kubikmetriem, tas nozīmē, vismaz 1,5 metru augstumā un tikpat platumā. Jārēķinās, ka trūdēšanas procesā kaudze samazinās par 50 procentiem, tātad sākotnējam apmēram jābūt vēl lielākam. Apjoms nepieciešams, lai kompostējamais materiāls spētu sakarst līdz +60 grādiem pēc Celsija, tā iznīcinot augu slimību ierosinātājus. Arī liela daļa nezāļu sēklu zaudē dīgtspēju.

Vai drīkst kompostēt slimus un kaitēkļu apsēstus augus?



Pilnīgi veselu augu gandrīz nav, pat nezāles uzrāda kādas slimību pazīmes, bieži ir aplipušas ar laputīm. Protams, uzliekot slimus augus kaudzes virspusē, vējš slimību sporas var aizpūst uz blakus augiem, tāpēc kaudze regulāri papildināma, lai slimie augi kaudzē atrastos pēc iespējas dziļāk. Virs komposta kaudzes var iesēt sinepes. To var sākt darīt jebkurā brīdī, arī tagad, tās sadīgst ļoti ātri. Nākamo augu atlieku kārtu virsū liek neatkarīgi no tā, vai sinepes ir pāris centimetrus garas vai jau ziedošas. Starp augu atlieku kārtām esošās sinepes saglumēs, iznīcinot slimību ierosinātāju sporas. Virs nākamās kārtas atkal sēj sinepes, to var darīt vairākas reizes sezonā.

Kāpēc komposta kaudze jānosedz?