10 skaistas un viegli īstenojamas idejas nokrāsoto olu pasniegšanai

Pavasara gaidītākie svētki jau klāt! Lieldienas nav iedomājamas bez krāsotām oliņām un svētku galda, tāpēc lieti noder idejas galda noformējumam. Šoreiz esam apkopojuši ļoti vienkāršas idejas olu turētājiem, kas neprasīs kaudzi naudas un daudz laika, lai tās pagatavotu.

Ja savās mājās neesi iegādājies speciālus olu turētājus – nebēdā! Iedvesmojoties no "Instagram" un "Pinterest", apkopojām feinas idejas, kur redzami dažādi olu trauki. Tie nemaksās kaudzi naudas, turklāt šādus olu turētājus vari veikli izveidot ne tikai no dabas materiāliem, bet arī vari palūkot to, kas pašam ir mājās. Par olu turētāju vari izmantot kaut vai puķu podiņus, mazas kūku formiņas, bļodas vai glāzes.

Taču, ja vēl neesi paguvis sakrāsot olas, šeit atradīsi olu krāsošanas idejas. Tajās testējām gan dabā un virtuvē atrodamās izejvielas, gan internetā popularitāti ieguvušos krāsošanas paņēmienus.

Lai skaisti svētki jūsmājās!

Olu kastītes. Mazākas vai lielākas – tās visas var noderēt! Kastītes var nokrāsot sev tīkamā krāsā, tāpat tajās var ielikt kreppapīra loksni, ķērpjus, sienu, dekoratīvās spalviņas un citas lietas.



Krūze. Kāpēc gan tērēt kaudzi naudas par īpašiem olu turētājiem, ja var izmantot skaistu krūzi, kas jau stāv skapītī?



Salvetes. No auduma vai papīra salvetēm vari izveidot glītus zaķīšus. Feini izskatīsies, ja olām uzzīmēsi arī sejiņas. Starp citu – to apgleznošanā vari iesaistīt arī mājiniekus, piemēram, visi apsēžas pie galda, katram jāuzzīmē olai "sejiņa".



Salmu, siena vai zaru ligzdiņa. Pavasara noskaņu uz galda palīdzēs radīt ligzdiņas, kas izveidotas no salmiem, siena vai zariem. Tās var papildināt arī ar spalvām, kaltētām puķītēm vai citiem dekoriem.



Papīra olu turētāji. Šeit palīgā vari aicināt mazos ķiparus, kas varēs radoši izpausties! Uz šādiem turētājiem virsū var uzrakstīt svētku svinētāja vārdu vai arī kādu novēlējumu!

Koka ripa. Olas neripos, ja veiksi koka ripā iegriezumus, bet vari iet arī citu ceļu, piemēram, uz koka ripas saliec sūnas vai ķērpjus.

Lūk, vēl viena feina olu turētāja ideja!

Puķu podi. Arī tie var būt lieliski un gaumīgi olu turētāji! Turklāt būsi nošāvis divus zaķus ar vienu šāvienu, jo pēc tam puķu podus varēsi izmantot dārza darbos.

Mafinu formiņas. Tās var būt gan metāla, gan arī silikona vai papīra. Kā redzams attēlā zemāk, formiņa ir "piepildīta" ar zaļu papīru, kā rezultātā ola nevar noripot.

Ķērpju vai sūnu ligzdiņa. Jāņem gan vērā, ka šāds olu turētājs var sasmērēt salveti un traukus, tāpēc labāk šādu ideju realizēt laicīgi, proti, dažas dienas pirms svinībām izkaltēt sūnas vai ķērpjus.

Galda piederumi kā turētājs. Piekritīsiet - reizēm lietas nevajag sarežģīt. Lūk, feins risinājums tiem, kuri grib pēc iespējas ātrāk tikt pie olu turētāja.