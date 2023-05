11. maijā Liepājā notiks lekcijas par rododendriem un acālijām

11. maijā Liepājā muzejā "Hoijeres kundzes viesu nams" notiks divas Latvijas Universitātes (LU) Botāniskā dārza direktora, LU Augu fizioloģijas katedras asociētā profesora, bioloģijas doktora Ulda Kondratoviča lekcijas – "Siltumnīcas acālijas un to kopšana" un "Brīvdabas rododendri".

Pulksten 14.30 notiks lekcija "Brīvdabas rododendri", kuras laikā Uldis Kondratovičs iepazīstinās ar rododendru kultūras introdukcijas vēsturi, tai skaitā Latvijā, Latvijas rododendru sugu, rododendru ģints zinātnisko izpēti, nozīmīgākajiem rododendru dārziem Latvijā, kā arī par rododendru augšanai piemērotiem apstākļiem.

Lekcijā Kondratovičs pastāstīs arī par rododendru selekcijas programmu Latvijā, Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavu "Babīte" un tās izveidotāju profesoru Rihardu Kondratoviču, kā arī par rododendru šķirņu reģistrāciju un selekcijas jaunumiem Latvijā.

Savukārt lekcijā pulksten 16.30 "Siltumnīcas acālijas un to kopšana" bioloģijas doktors sniegs vispārīgu raksturojumu acālijām un to standartsortimentam, pastāstīs par mūsdienu prasībām siltumnīcas acāliju šķirnēm, to kopšanu, slimībām, kaitēkļiem un to apkarošanu. Tāpat lekcijā varēs uzzināt par ieteicamajām acāliju šķirnēm audzēšanai telpās, acāliju selekciju Latvijā, un to, kādas acāliju šķirnes tiek audzētas Latvijas Universitātes siltumnīcās.

Uldis Kondratovičs acāliju un rododendru pētniecībā ir bijis iesaistīts jau kopš mazotnes un varētu teikt, ka ir uzaudzis Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, kad tā direktors bija viņa tēvs – leģendārais selekcionārs, profesors Rihards Kondratovičs, kurš ir arī Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas "Babīte" izveidotājs.

Pasākuma laikā būs iespējams rast atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par acāliju un rododendru kopšanu, kā arī Stenderu konditorejā baudīt kafiju, tēju, karsto šokolādi un cienāties ar izsmalcinātajiem konditorejas izstrādājumiem.

Dalība lekcijās bez maksas, bet vēlama iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni +371 29905180 vai rakstot elektroniski: interjeramuzejs@liepaja.lv.