14. martā Kalnciema kvartālā notiks Latvijā audzētu sēklu tirdziņš

Ja vēl neesi paspējis iegādāties sēklas jaunajai dārza darbu sezonai, tad pēdējais laiks to darīt! Jau sestdien, 14. martā, sēklas vari iegādāties Rīgā, Kalnciema kvartāla Brūnās mājas zālē, kur norisināsies Latvijā audzētu augu sēklu tirdziņš.

Kā sarunā ar "Tavs Dārzs" pastāstīja Kalnciema kvartāla pārstāve Darja Trizna – sēklu tirdziņš būs neliels, jo tajā piedalīsies kādi septiņi sēklu kolekcionāri no Latvijas, kuri labprāt dalīsies zināšanās par sēklām, kā arī ieteiks labākos padomus augu kopšanā. Sēklu tirdziņš notiks no pulksten 10 līdz pulksten 16 Kalnciema kvartāla Brūnās mājas zālē. "Sēklu tirgus mērķis ir vērst uzmanību uz Latvijai raksturīgām un saglabājamām augu šķirnēm, kā arī iespēja iepazīties ar dažādu sēklu kolekcionāriem, iegūt un mainīties ar sēklām," atzīmē pasākuma organizatori.

"Jāizmanto pēdējā iespēja sēklu iegādei! Kurš nogulēs, tam būs jābrauc pēc stādiem," sarunā ar "Tavs Dārzs" joko dārzkopības "Neslinko" saimniece Elga Bražūne, kura arī piedāvās tirdziņā dažādas sēklas. Tajā varēs iegādāties ne tikai tomātu un aso piparu sēklas, bet arī ķirbju, saldās paprikas un netradicionālu augu sēklas.

Kalnciema kvartāla pārstāve atzīmē, ka paralēli sēklu tirdziņam šajā dienā Kalnciema kvartālā būs citas aktivitātes, piemēram, tomātu sēklu sēšana podiņā, lekcija par zirnekļu dzīvi, kā arī citas radošas aktivitātes. Tāpat arī paralēli notiks tirgus, kurā varēs iegādāties dažādus gardumus un citas noderīgas lietas.

Pasākuma programma Kalnciema kvartālā 14. martā

No pulksten 10 līdz pulksten 16 Kalnciema kvartāla Brūnās mājas zālē notiks Sēklu tirgus, kurā būs sapulcējušies aktīvākie Latvijas sēklu kolekcionāri;

No pulksten 11 līdz pulksten 14 RIBOCA2 darbnīcā stāstījumu par zirnekļu dzīvi un tīklu vīšanu vadīs Voldemārs Spuņģis – bioloģijas zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedras vadītājs, asociētais profesors un vadošais pētnieks. Kopā ar privātas skolas "Domdaris" audzēkņiem dalībnieki aicināti veidot zirnekļu tīklus no otrreiz izmantotiem materiāliem, ko vēlāk būs iespēja izmēģināt ar viltotu mušu palīdzību.

No pulksten 12 līdz pulksten 14 sēklu bibliotēkas idejas Latvijā aizsācēja Sandra Stabinge mācīs stādīt tomātus podiņā. Darbnīcā tiks izmantoti otrreizējās pārstrādes materiāli, piemēram, jogurta vai krējuma trauciņi, kā arī saldējuma kociņi, lai katrs varētu iestādītajai sēklas šķirnei norādīt nosaukumu un izcelsmi.

No pulksten 11 līdz pulksten 15 apmeklētāji kopā ar stikla mākslinieci Martu no "Ledenes" nesteidzīgā,meditatīvā noskaņā no maziem upcycle stikla gabaliņiem veidos pavasarīgas stikla ainavas uz baltām flīzēm, ar ko izrotāt balkonu, mazdārziņu vai mājas interjeru. Pēc nodarbības stikla ainavas ceļos uz "Ledenes" darbnīcu, kur tiks karsētas stikla kausēšanas krāsnī 12 stundas. Gatavās stikla glezniņas varēs saņemt pēc nedēļas.