17. jūlijā Nacionālajā botāniskajā dārzā notiks stādu gadatirgus

17. jūlijā Nacionālajā botāniskajā dārzā (NBD) Salaspilī notiks tradicionālais gadatirgus "Rožu diena", kurā varēs iegādāties ne tikai skaistus stādus, bet arī mājražotāju piedāvātos labumus un amatnieku darinājumus, vēsta informācija NBD mājaslapā.

Gadatirgus "Rožu diena" notiks no pulksten 8 līdz 14. Gadatirgus apmeklējumam nepieciešams iegādāties standarta ieejas biļeti NBD. Šeit vari lasīt plašāk par biļešu cenām.

Starp citu – apmeklējot gadatirgu, aplūko arī NBD plašo teritoriju, kur pašlaik krāšņi zied rozes, lilijas, flokši, dienziedes un citi augi. Rozārijā var aplūkot teju 400 rožu šķirnes no visām rožu grupām, kas piemērotas audzēšanai tieši Latvijas dārzos. Rozārijā kopumā izstādīti jau vairāk nekā 5000 rožu stādi! Tāpat var izstaigāt oranžēriju, kas pašlaik ir atvērta apmeklētājiem. Tur baseinos mīt bruņurupuči un zivtiņas, tāpat tajā var aplūkot kafijkoku, sukulentu kolekciju un citus augus.

NBD āra ekspozīcijas katru dienu var skatīt no pulksten 9 līdz 20, savukārt oranžērija atvērta apmeklētājiem no trešdienas līdz svētdienai. To var apskatīt no pulksten 10 līdz 19.