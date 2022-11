18. un 19. novembrī Liepājā būs mājražotāju un amatnieku svētku tirgus

Svētku brīvdienās, 18. un 19. novembrī, Liepājā Rožu laikumā no pulksten 10 līdz 17 norisināsies amatnieku un mājražotāju tirgus, kur godā tiks celti lauku labumi no dažādiem Latvijas novadiem.

Tirdziņā būs rodami sarkanbaltsarkanajās krāsās greznoti smalki rokdarbi, apģērbi, rotas lietas, kā arī zemnieku sētās ar smeķi pagatavoti gardumi. Mājražotāju un amata meistaru ražotie produkti būs īpaši veltījumi svētkos – pašu meistaru rokām izloloti un ar mīlestību gatavoti.

Svētkos Rožu laukumā sabrauks amatnieki un mājražotāji no dažādiem novadiem. Būs pašu grauzdēta kafija no Kuldīgas, Latvijā ražotas BQQ mērces, tomātu pesto, svaigo kazas un aitas sieru ražotāji no Talsu, Jelgavas un Nīcas novadiem, būs kūpināto zivju produkcija no Lapmežciema, varēs nogaršot iecienītos "Divi Naži" jēra kebabus, īpašos burgerus un bērnu desiņas.

No gardumiem tirdziņā būs pieejami dažādie konditorejas izstrādājumi, mājas kūkas, arī bioloģiskā maize "Saules klaips" no Saulkrastu novada un "Patriotiskie plāceņi" no Cēsu novada, ingvera un cidoniju marmelādes. Varēs iegādāties medu dažādās garšās, arī sīrupus no priežu pumpuriem un vīnus no Latvijas ogām un augļiem.

Neizpaliks amatnieku meistaru izstrādājumi – katrs darināts induviduāli un daudz kas tikai vienā eksemplārā. Būs iespējams iegādāties latviskas piespraudes, tuneļšalles, adītus mēteļus, cepures, cimdus un apdrukātus dizaina apģērbus, arī etnogrāfiskas sudraba rotas un īstas pērles. Tāpat būs iespējams atrast smaržīgu kosmētiku, krēmus ar Latvijas dzintara daļiņām, melnās keramikas izstrādājumus, izšūtus dvielīšus ar personificētiem uzrakstiem, koka izstrādājumus.