24. aprīlī 'Hanzas Peronā' pirmo reizi notiks Stādu Svētdienis

24. aprīlī "Hanzas Perons" aicina uz vēl nebijušu notikumu - Stādu Svētdieni. Visas dienas garumā no 11.00 līdz 18.00 apmeklētāji varēs iegādāties stādus, sēklas, darba rīkus pilsētas un balkona dārziem. Audzētāji piedāvās tieši to, kas pavasara sezonā nepieciešams, lai sagaidītu pavasari. Būs iespēja ne vien stādus iegādāties, bet arī uzzināt no tirgotājiem vērtīgus padomus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Svētdienis ir īpaši svētki arī ģimenēm, tādēļ mazākos apmeklētājus kopā ar vecākiem priecēs Liepājas Leļļu teātra viesizārde “Ucipuci meklē mājas”. Stāsts, kas saukts par pasaulē mīlīgāko šausmenīti. Pūce Ucipuci tiek aizmirsta kādā viesu mājā Itālijā un piedzīvo aizraujošus brīžus, meklējot ceļu mājup pie sava saimnieka – puisēna Kriša. Izrādē sniedz vērtīgus padomus, ko darīt, ja gadās nozaudēties. Ucipuci notiks divas reizes plkst.12.00 un 14.00. Biļetes iespējams iegādāties Biļešu Paradīzē. Pēc un pirms izrādes par aizraujošām dabas izziņas aktivitātēm rūpēsies Latvijas valsts mežu Kalsnavas arborētuma komanda.

Stādu parādē apmeklētāji varēs baudīt pavasara svētdienu ar atspirdzinošiem dzērieniem, pusdienām svaigā gaisā, satikšanos bez ierobežojumiem un sarunām, kamēr iegādātos augus būs iespēja novietot stādu garderobē.

Aicinām pieteikties audzētājus, kas vēlas piedalīties Stādu parādē. Pieteikšanās ir iespējama līdz 20. aprīlim, rakstot uz e-pastu registracija@staduparade.lv.

Svētdienis tiek rīkots sadarbībā ar Stādu Parādi, kas ik gadu noris Siguldā. Ieeja Stādu Parādē ir bez maksas.