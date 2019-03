Aizdomas par inficētiem tomātiem veikalu plauktos; PVD mierina – tos var ēst

Kamēr līdz savai gardajai tomātu ražai vēl kāds laiciņš jāpaciešas, nākas samierināties ar veikalu piedāvājumu. Šonedēļ sociālajos tīklos satraukumu raisījusi fotogrāfija ar visai neparasta izskata tomātiem lielveikalu plauktos, kas, iespējams, ir vīrusu skarti. Speciālisti gan "Tavs Dārzs" norāda, ka šādus tomātus cilvēks var lietot uzturā, bet īpaši piesardzīgiem būtu jābūt dārzkopjiem, kuri audzē tomātu stādiņus.

Par aizdomīga izskata tomātiem lielveikalu plauktos savā "Facebook" brīdinājusi dārzeņkopības speciāliste Mārīte Gailīte. Viņa pieļāvusi, ka, iespējams, šis tomāts ir Pepino vīrusa vai arī ToBRFV vīrusa skarts. Kā skaidrojusi dārzeņkopības speciāliste, šādi vīrusi nav ārstējami, kā arī ir ļoti postoši augiem, bet cilvēki šos tomātus var lietot uzturā. Turklāt – pēc šādu tomātu iegādes nepieciešams kārtīgi mazgāt un dezinficēt rokas, kā arī nevajadzētu pēc šāda tomāta apčamdīšanas ķerties klāt saviem tomātu stādiņiem, jo tos var inficēt.

Kā "Tavs Dārzs" skaidro Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Augu karantīnas departamenta Kaitīgo organismu ierobežošanas darba grupas vadītāja Līga Grišāne, inficētu tomātu esamība pārtikas veikalos nav nekas jauns.

Uzturā var droši lietot

"Pārtikā šādus tomātus var izmantot un par to nevajadzētu satraukties," piebilst Grišāne.

To, ka šādus tomātus var lietot uzturā, "Tavs Dārzs" apstiprina arī Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pārstāve Ilze Meistere. "Tomātus var droši lietot uzturā, jo augu slimības dārzeni padara mazāk vizuāli pievilcīgu, taču cilvēku veselību neapdraud," norāda Meistere. Viņa arī uzsver, ka tomātu entuziastiem, kuri vienlaikus ir arī dārzkopji, vien jāņem vērā, ka slimība var tikt pārnesta no gatava dārzeņa (tomāta) uz piemājas siltumnīcu. "Šādiem cilvēkiem būtu rūpīgāk jāizraugās, kādus tomātus pirkt un neveikt to pavairošanu, kā arī neizmantot to iepakojumu, lai novērstu inficēšanos," atgādina PVD pārstāve.

"Galvenais, lai inficētie pārtikas tomāti nenonāk saskarsmē ar tomātu stādiem dobēs vai siltumnīcās. Saslimis augs nīkuļos, neražos augļus un var viegli inficēt citus stādus, radot ražas zaudējumus," skaidro VAAD speciāliste. Viņa arī uzsver – ievērojot pat visvienkāršākās higiēnas normas, no pārtikas tomātiem veikalā nevar inficēt tomātu stādus siltumnīcā.

Kā atpazīt šos bīstamos vīrusus?

VAAD ieskicē arī abu vīrusu – Pepino mozaīkas vīrusa un Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) – galvenos simptomus:

Pepino mozaīkas vīruss (PMV)

Kā skaidro VAAD, pirmie slimības simptomi sāk parādīties 2 līdz 3 nedēļu laikā kopš inficēšanās brīža. Vispirms uz auga jaunām lapām parādās gaiši stūraini plankumi, vidējā starpdzīslu hloroze un lapu deformācija. Savukārt uz stublāja un ziedkopām var parādīties brūnas svītras. VAAD speciāliste arī uzsver, ka simptomi uz augļiem ne vienmēr ir redzami. Tie izpaužas kā dzeltenīgi sarkana marmora mozaīka, augļi nevienmērīgi nogatavojas.

Šajā mājaslapā var aplūkot fotogrāfijas, kur redzams Pepino mozaīkas vīrusa inficētie tomāti.

Kā atpazīt Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

Savukārt ToBRFV simptomi variē atkarībā no tomātu šķirnes. VAAD uzsver, ka izteiktākos gadījumos uz augļiem var novērot grumbainus dzeltenus vai brūnus apļveida plankumus, bet uz lapām var novērot mozaīkas simptomus un deformāciju, dažreiz nekrozi.

Šeit var apskatīt fotogrāfijas, kuros redzami tomāti, kurus ir skāris ToBRFV vīruss.

Kā nepieļaut vīrusu izplatību uz veselajiem augiem?

Kā skaidro VAAD speciāliste, abi vīrusi galvenokārt izplatās veselajiem augiem nonākot saskarē ar inficētajiem augiem un to augļiem. To var pārnest ne tikai ar rokām, bet arī ar dārza instrumentiem, iepakošanas materiāliem un citā veidā. "Lai nepieļautu šo vīrusu izplatīšanos, audzētājam jāievēro labas higiēnas prakses nosacījumi, piemēram, regulāra siltumnīcu tīrīšana un instrumentu dezinfekcija," piebilst Grišāne, "augu kopšanas laikā regulāri jāmazgā rokas vai jāmaina cimdi un jādezinficē visi darba rīki, kā arī citi priekšmeti, kas nonākuši saskarē ar augiem. ToBRFV var saglabāties augu paliekās vairākus mēnešus, tāpēc svarīgi pilnībā iznīcināt ar ToBRFV inficētos augus."

Grišāne arī atgādina – lai nepieļautu, ka Latvijā ieviešas Pepīno mozaīkas vīruss vai ToBRFV, vai arī jebkurš cits augu kaitīgais organisms, svarīgi ir izmantot pārbaudītu un veselu sēklas un stādāmo materiālu. "Sākoties veģetācijas periodam, VAAD inspektori veic regulāras pārbaudes stādaudzētavās, stādu un sēklu tirdzniecības vietās, tajā skaitā lielveikalos, stādu parādēs, gadatirgos, ikgadējās izstādēs un ņem paraugus, kurus analizē VAAD Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā," norāda VAAD speciāliste. Viņa arī skaidro, ka vīrusu klātbūtni var noteikt tikai laboratoriski. "Tāpēc aizdomas par to vai konkrētais vīruss ir vai nav stādos, var apstiprināt vienīgi VAAD laboratorijas speciālisti." Kā "Tavs Dārzs" norāda Grišāne, šobrīd VAAD Nacionālā fitosanitārā laboratorija spēj noteikt tikai Pepīno mozaīkas vīrusu.

