Rudens krāsainās lapas daudziem sagādā prieku – cilvēki steidz tās iemūžināt fotogrāfijās un skaistās bildes dēļ gatavi pat iegulties lielajās kaudzēs, bet ir arī citi veidi, kā tās savā labā izmantot, piemēram, floristikā un dārza darbos. "Tavs Dārzs" skaidro, vai nobirušās lapas dārzā uzskatāmas par apgrūtinājumu vai tomēr ir ieguvums.

Lapkritis ir īsts izaicinājums ne tikai sētniekiem pilsētās un ciemos, bet arī dārzkopjiem. Kamēr vieniem šīs šķietami bezgalīgās lapu kaudzes ir apgrūtinājums, citi no tām iegūst, izmantojot lapas dārza darbos. Arī vairākas pašvaldības savāktās lapas izmanto lietderīgi, piemēram, Ventspilī no lapām tiek veidots komposts, bet pēc tam to izmanto zālienu un dobju ielabošanai.

Tā kā daudzās pašvaldībās ir stingri aizliegts dedzināt lapas, jo tā ir videi un arī iedzīvotāju veselībai kaitīga nodarbe, daudzas pašvaldības piedāvā lielisku alternatīvu, proti, iedzīvotāji var savos īpašumos savāktās lapas nodot bez maksas. Pilsētās ir izveidoti speciāli lapu nodošanas punkti vai laukumi, tiek nogādāti konteineri un piešķirti maisi, lai cilvēki sagrābtās lapas varētu sabērt. Iedzīvotāji var ne tikai braukt ar lapu maisiem uz šiem laukumiem, bet pieteikt arī lapu maisu savākšanu dzīvesvietā. Ja vēlies atbrīvoties no lapām savā mājsaimniecībā, vērsies savā pašvaldībā, lai izvērstāk uzzinātu par lapu savākšanas iespējām. "Tavs Dārzs" uzrunāja lielāko pilsētu domju pārstāvjus, lai noskaidrotu, kur un kā iedzīvotāji var nodot lapas.

Tāpat ar ekspertu palīdzību skaidrojam, kāpēc dārzā ir vērts lapas paturēt, ne no tām atbrīvoties!