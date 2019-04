Ar jaunu sparu dārza darbos: padomi instrumentu sagatavošanai pavasara sezonai

Jaunajā dārzu darbu sezonā ir ne tikai jāapčubina puķudobes, bet arī instrumenti, kas bijuši ziemas "snaudā". Kā sagatavot darbarīkus jaunajam rosīšanās dārzā cēlienam, "Tavs Dārzs" padomos dalās SIA "Kongs" pārstāvis Reinis Šulcs.

"Kad zāles pļaušanas un dārza darbu sezona strauji tuvojas, svarīgi atcerēties par savas dārza tehnikas darba kārtību," atgādina Šulcs. "Lai tehnika bez problēmām kaplotu visas sezonas garumā, jāievēro pāris priekšnosacījumi pirms to sākam izmantot."

Kā izvēlēties zāles pļāvēju, lasi plašāk šajā rakstā.

Eļļas nomaiņa

"Svarīgi eļļas maiņu dzinējam veikt iepriekšējās sezonas baigās, kad motors ir silts un to vieglāk ir izliet," uzsver Šulcs. Viņš iesaka eļļas maiņu visefektīvāk veikt ar eļļas maiņas šprici. "Zāles pļāvējiem un citai dārza tehnikai ar četrtaktu dzinējiem lielākoties izmantojama SAE 30 markas eļļa, ja dzinēja ražotājs nav norādījis citādāk," piebilst uzņēmuma pārstāvis, "eļļas nomaiņa dzinējam vēlama ik pēc 25 līdz 30 darba stundām." Kā skaidro speciālists, katram dzinēja modelim eļļas tilpums karterī var atšķiries. "Pirms sākat darbināt dzinēju, pārliecinieties, vai karterī ir nepieciešamais eļļas daudzums, to noskaidrot var ar karterī esoša mērtausta palīdzību," padomos dalās Šulcs.

Jauna degviela un gaisa filtra nomaiņa

Tāpat ne mazums svarīgs aspekts ir svaigas degvielas iepildīšana. "Sezonas sākumā noteikti degvielas tvertnē jāielej svaiga degviela vai tās maisījums ar eļļu, ja tas ir divtaktu dzinējs. Ja tajā ir palikusi degviela no pagājušās sezonas, dzinēju būs grūti vai pat neiespējami iedarbināt benzīna kvalitātes dēļ," skaidro uzņēmuma pārstāvis. "Vislabākais risinājums ir sezonas baigās pēdējo degvielas bāku izstrādāt ar "Aspen" markas degvielu, kas saglabā savas īpašības vairākus gadus un sezonas sākumā nebūs problēmas ar dzinēja iedarbināšanu."

Uzmanība jāpievērš arī ierīces gaisa filtram. Kā atgādina Šulcs, ar putekļiem pilnais gaisa filtrs ierobežo nepieciešamo gaisa daudzumu degmaisījumam, kā rezultātā palielinās degvielas patēriņš un veidojas piedegumi uz aizdedzes svecēm. "Lai to novērstu, gaisa filtrs jāmaina vismaz reizi sezonā. Atkarībā no darba apsktākļiem un intensitātes, pastiprināti jāseko līdzi gaisa filtra tīrībai," atgādina speciālists.

Zāles pļāvēja apkope

Maldinošs ir priekšstats, ka par zāles pļāvēju jārūpējas tikai pirms vai pēc sezonas beigām. Šulcs atgādina, ka mitrums, ko rada nopļautā zāle, izraisa pļaušanas korpusa koroziju, tāpēc ļoti svarīgi ir zāles pļāvēju kārtīgi notīrīt un noslaucīt pēc katras pļaušanas reizes. "Lai zāles pļāvēja korpusu iztīrītu no apakšas, to drīkst sagāzt tikai uz roktura pusi, attiecīgi, aizdedzes svecei jābūt pavērstai uz augšu, lai novērstu eļļas noplūdi no kartera," piebilst SIA "Kongs" pārstāvis."Veicot apkopes darbus – obligāti atvienojiet svečvadu no aizdedzes sveces." Tāpat viņš iesaka pārliecināties, vai zāles pļāvēja asmenis ir ass, nav nodilis, kā arī to, vai tam nav novērojami kādi citi defekti. "Ja zāles pļāvējam darbojoties novērojama vibrācija, tas var būt par iemeslu kādam asmens bojājumam," skaidro speciālists.

Padomi citu instrumentu sagatavošanai sezonas darbiem

Zāles pļāvējs nav vienīgais palīgs dārza darbos, bet ir vēl citi, piemēram, dzīvžogu šķēres, lāpstas, kapļi, grābekļi un citi. "Kas attiecas uz dzīvžogu šķērēm, liela daļa lietotāju aizmirst no tām izņemt sīkus zarus un lapas, kas varētu būt iesprūdušas starp asmeņiem," norāda Šulcs. "Veltiet pāris minūtes tam, lai pilnībā iztīrītu dzīvžogu šķēres. Izmantojiet speciālus aerosolus dzīvžogu šķēru asmes eļļošanai."

Kā izvēlēties un kopt dārza šķēres, lasi šeit. Savukārt šajā rakstā vari izlasīt, kā kopt un glabāt dārza rīkus.

Tāpat viņš iesaka parūpēties par tehniku, kas darbināma ar akumulatoru. "Tos ieteicams ziemas periodā uzglabāt pilnībā uzlādētus, glabāt sausā vietā, kā arī ne zemākā temperatūrā kā +5 grādiem pēc Celsija," iesaka Šulcs.

