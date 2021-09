Atcelta tradicionālā rudens Stādu parāde

Latvijas Stādu parādes rīkotāji nolēmuši atcelt 18. septembra rudens Stādu parādi Siguldā. Kā portālam "Māja&Dārzs" uzsvēra pasākuma pārstāve Sabīna Alta, šis lēmums nav saistīts ar Covid-19 pandēmijas izplatību, bet gan ar ceļa remontu, kas notiek Gaujas senlejā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā norāda Alta, Siguldas novada pašvaldība pagājušajā nedēļā aicinājuši pasākuma organizatorus Stādu parādi pārcelt uz kādu citu vietu, jo ceļa remonti, kas notiek Gaujas senlejā, jau ikdienā rada lielus sastrēgumus.

Kā uzsver pasākuma pārstāve, šobrīd ir krietni par maz laika, lai pasākumu pārceltu. Viņi pašvaldībai piedāvājuši apdomāt satiksmes risinājumus, piedāvājuši izskatīt variantu par Svētku laukumu. Tomēr operatīvajā sēdē, kas notika pirmdien, 6. septembrī, pieņemts negatīvs lēmums. "Apspriežoties ar Stādu audzētāju biedrības valdi, esam lēmuši pasākumu atcelt. Atvainojamies par neērtībām," saka Alta.

Siguldas novada pašvaldība Stādu parāde rīkotājiem savu lēmumu skaidrojusi šādi: "Šobrīd tik liela mēroga pasākuma rīkošana minētajā vietā nav iespējama sakarā ar valsts reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) pārbūves darbiem. Informējam, ka pārbūves darbu ietvaros minētā autoceļa posmā – visā Siguldas nogāzē (no Cēsu ielas un Raiņa ielas krustojuma līdz Gaujas tiltam), ceļu satiksme vienlaicīgi tiek organizēta tikai vienā braukšanas virzienā, kuru regulē pagaidu luksofori. Šāds pagaidu ceļu satiksmes režīms šobrīd ir noteikts arī autoceļa posmā no Gūtmaņa alas līdz Turaidas nogāzes sākumam, un, Turaidā, aiz krustojuma uz Krimuldu, Inciema virzienā. Minētie apstākļi, skatot tos kopsakarā ar tuvojošos zelta rudens lapu sezonas sākumu, rada pamatoti augstus riskus, ka veidosies satiksmes sastrēgumi, kas varētu būtiski ietekmēt pasākuma apmeklētāju nokļūšanu uz Svētku laukumu un izkļūšanu no tā."

Pašvaldības pārstāvji arī norādījuši, ka pasākuma rīkotāju piedāvātais Svētku laukums nebūtu piemērots: "Tāpat ne mazāk būtiskas ir valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, kuru ievērošanai, iespējams, uz stāvvietas rēķina būtu jāpaplašina tirgotājiem atvēlētā Svētku laukuma zālāja daļa. Tas, savukārt, varētu novest pie situācijas, ka laukuma zālāja teritorija nebūs pietiekama tirgotāju un apmeklētāju transportam, kā rezultātā radīsies nepieciešamība vairāk izmantot tuvējā apkārtnē esošos stāvlaukumus. Ņemot vērā minēto un to, ka autoceļa pārbūves ietvaros šobrīd dabā neeksistē gājēju pāreja pār Gaujas ielu (Cēsu ielas un Raiņa ielas krustojums), šis varētu būt apstāklis, kas varētu būtiski ietekmēt to pasākuma apmeklētāju nokļūšanu uz Svētku laukumu, kuri savus transportlīdzekļus būtu novietojuši stāvēšanai citos stāvlaukumos, kuros parasti tiek novietots pasākuma apmeklētāju transports."

Portāls "Māja&Dārzs" jau ziņoja, ka pasākums šogad notiktu 17. reizi. Tas ir viens no gaidītākajiem pasākumiem dārzkopju aprindās, jo vienkopus Stādu parādē savu produkciju piedāvā vairāk nekā 100 stādu audzētavas no visas Latvijas. Stādu parādē parasti var iegādāties augļu kokus un ogulājus, dekoratīvos kokus un krūmus, kā arī daudzgadīgos augus un citus stādus. Tāpat var nopirkt arī dārza preces, amatniecības un pārtikas produktus.

Stādu parāde parasti tiek rīkota divas reizes gadā – septembra vidū un maija sākumā. Šis pasākums apmeklētājiem ir bez maksas, proti, nav jāmaksā par ieeju pasākumā.

Kā iepriekš portālam "Māja&Dārzs" uzsvēra pasākuma organizatori, Stādu parāde ir vienīgais nozares pasākums, kura apmeklētājiem ir garantija par to, ka piedāvājumā ir tikai Latvijā audzēti stādi. To kontrolē speciāli izveidota ētikas komisija, kas pārliecinās par stādu atbilstību biedrībā pieņemtajai definīcijai "Kas ir Latvijā audzēts stāds?". Plašāku informāciju iespējams iegūt šajā mājaslapā.

Tā kā Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi daudzas nozares, tai skaitā arī dārzkopību, pasākuma organizatori aicina atbalstīt vietējos audzētājus, iegādājoties vēlamos stādus attālināti.

Latvijas Stādu parādi rīko Stādu un kūdras inovāciju fonds sadarbībā ar Stādu audzētāju biedrību un Siguldas novada pašvaldību.