Balsojumā par Eiropas gada koku pirmo reizi iekļauts arī Latvijā augošs koks – Aģes dižozols

2021. gadā Vidrižu pagasta Aģes dižozols ar savu Spēkozola atbrīvošanas stāstu uzvarēja konkursa "Eiropas gada koka" atlasē, un ir pirmais koks no Latvijas, kas iekļauts šajā starptautiskajā konkursā. Pašlaik sācies balsojums par 2022. gada koku Eiropā, kurā piedalās 16 Eiropas valstis, "Delfi" uzzināja Latvijas Meža īpašnieku biedrībā. Balsojums notiek līdz 28. februārim, turklāt pēdējā nedēļā (no 22. līdz 28. februārim) tas būs aizklāts. Proti – iepriekšējie rezultāti balsotājiem vairs nebūs redzami.

Lai gan konkurss notiek jau 12. reizi, Latvija tajā piedalīsies pirmoreiz. "Pēc Latvijas Nacionālā meža monitoringa datiem Latvijā ir 6 843 977 334 koki. Mēs šajā konkursā līdz šim nepiedalījāmies. Latvijas Mežu sertifikācijas padome un Latvijas Meža īpašnieku biedrība ir sākušas tradīciju godināt īpašos kokus arī Latvijā un nest to stāstus ārpus Latvijas robežām," norāda konkursa "Eiropas gada koks" rīkotāju pārstāvji Latvijā. Konkursa mērķis ir mudināt cilvēkus iesaistīties gan vietējā, gan Eiropas vides un kultūras mantojuma izzināšanā un saglabāšanā, daloties ar aizraujošiem stāstiem par kokiem, kas ir daļa no mūsu dzīves, dabas, ainavas un vēstures.

Balsot par "Eiropas gada koku 2022" iespējams vienu reizi laikaposmā no 1. līdz 28. februārim konkursa mājaslapā "Treeoftheyear.org", kur var iepazīt visu dalībvalstu īpašo gada koku stāstus. Savu balsi var atdot par diviem kokiem.

Uzvarētāju noteiks sabiedrības balsojums, un konkursa rezultāti tiks paziņoti apbalvošanas ceremonijā 2022. gada 22. martā.

Aģes dižozols ir valsts nozīmes dižkoks, kas aug Aģes upes stāvkrastā un iekļaujas krasta koku ainavā, stāsta kustības "Spēkozols" dibinātājs Ivars Šmits. Ozola zari atdalās no stumbra jau pusotra metra augstumā un izvēršas pār stāvkrastu un Aģes upi. Ozols, kam ir aptuveni 250 gadu, ir augošs, viņa kuplais vainags ir ļoti labā stāvoklī. Šis ozols labi redzams, ejot no brīvdienu mājas "Medņi" Rietumu virzienā pa taciņu pāri tīrumam. Pārejot pāri netālu esošajai laipai no upes otra krasta Aģes dižozols paveras visā savā varenumā.

"Kad pēc padomju okupācijas atguvām Medņu viensētu, saimnieks Kārlis Šmits savās bērnības dienu takās Aģes upes krastā atklāja krūmos ieaugušu varenu ozolu," teic Ivars Šmits. "Attīrījām to un nosaucām par Aģes dižozolu. Tā kā ozols aug vēsturiskajās lībiešu zemēs, tad devām tam vārdu arī lībiski – Aḑā sūrtäm. Šis ozols ir iedvesmojis apzināties, ka Latvija, ar otru lielāko dižkoku blīvumu, ir Eiropas dižkoku lielvalsts. Tas ir bijis aizsākums Spēkozolu pārgājienam un iedvesma stādīt trejdeviņu Spēkozolu birzi. Tagad Aģes dižozols ir iecienīts dižkoks Limbažu novadā. Līdz ar tautas atmodu, tas ir atvēries pasaulei, lai priecētu, izglītotu un iedvesmotu."

"Pirms balsojuma esi aicināts apmeklēt koka atrašanās vietu un ar tā stāstu iepazīties klātienē, baudot mierpilnus iedvesmas brīžus uz jaunā, konkursa organizētāju dāvātā sola, no kura iespējams raudzīties ozolā un Aģes upes stāvkrasta ainavā!" aicina Ivars Šmits. Ozols atrodas lībiešu vēsturisko zemju teritorijā, Vidrižu pagastā. Tas atrodas stundas brauciena attālumā no Rīgas, savukārt 20 minūšu braucienā no Limbažiem. Atrašanās vietu iespējams sameklēt, auto navigācijā ievadot "Brīvdienu māja "Medņi"". Ierodoties auto var atstāt pie iebrauktuves viensētā. Tad, sekojot norādēm caur viensētas pagalmu un dodoties pa taku pāri tīrumam, pēc 360 metriem ainaviskais dižozols būs sasniegts.

Foto: Publicitātes foto