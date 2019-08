Beverīnas novadā ar izstādi un īpašu alu svinēs tomātu svētkus

Sestdien, 31. augustā, vērienīgas lustes norisināsies Brenguļu alus sētā, kur jau trešo gadu tiek organizēti tomātu svētki. Pasākuma laikā būs skatāma gardo ogu izstāde ar vairāk kā 250 tomātu šķirnēm, kā arī būs iespēja degustēt īpašu dzērienu – tomātu alu.

Kā liecina informācija Beverīnas novada mājaslapā, pasākums sāksies jau pulksten 10, un tomātu tematika caurvīsies visas dienas garumā. Tomātu svētkos būs īpaša izstāde, kur varēs ne tikai aplūkot Latvijas tomātu kolekcionāru lolotos tomātus, iegādāties to sēklas un pašas ogas, bet arī uzzināt vērtīgus knifiņus no pašiem audzētājiem. Šogad izstāde būs īpaša ar to, ka pirmo reizi tajā būs apskatāma arī saldā paprika un čilli pipari.

Izstādē piedalīsies Artūra Sildes Dārzkopības Entuziastu kluba "Tomāts" kolekcionāri no visas Latvijas, kuri būs sarūpējuši arī jaunas un iepriekš neredzētas tomātu šķirnes. Natālija Zeltiņa no Brenguļiem un Jānis Andersons no Allažiem būs sarūpējuši lielu "Bicolor" tomātu kolekciju, saimniecība "Neslinko" un tās saimniece Elga Bražūne no Ķekavas iepriecinās ar jau iemīļotām tomātu šķirnēm, Valdis Pūliņš piedāvās tomātu šķirnes no "vecmāmiņu laikiem", bet Ludmila Kodzasova no Rīgas iepriecinās ar indigo tomātu šķirņēm. Tāpat būs vēl citi kolekcionāri, kuri pārsteigs ar tomātu šķirņu daudzveidību.

Pasākuma laikā darbosies arī amatnieku un mājražotāju tirdziņš, kur varēs iegādāties dažādus gardumus, skaistas lietas mājai vai arī kādu aksesuāru koptēlam. Savukārt mazākie pasākuma dalībnieki varēs izklaidēties radošajās aktivitātēs. Kā vēsta Beverīnas novada pārstāvji, pasākumā būs arī meistarklases – filcēšanas, saldā tomātu un brīvdabas garšas meistarklase. Tāpat varēs arī piedalīties konkursā "Tomātu svētku kulinārais meistars 2019", baudīt uz ugunskura vārīto tomātu zupu, piedalīties sporta spēlēs un vērot pašdarbnieku priekšnesumus, bet vakara izskaņā ļauties lustīgām dejām zaļumballē.

Pasākuma programma: