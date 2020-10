Bezgalīgi garas, nezāļu mocītas biešu un burkānu vagas, kas, šķiet, radītas, lai sabojātu bērnu vasaras brīvlaiku, – šādas atmiņas esmu dzirdējusi no ne viena vien savas paaudzes cilvēka. Pašai šādu atmiņu gan nav – uzaugu pilsētā, bet, kad tehnoloģiju izstādē sastapu divus radošus pētniekus no Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU), kuri aizrautīgi stāstīja par savu izgudrojumu – robotu, kas kaut vai 24 stundas diennaktī ir gatavs cīņai ar nezālēm garajās vagās –, man uzreiz bija skaidrs, ka šim palīgam būs "noņēmēji". Šis ir stāsts par tepat Jelgavā tapušu robotu vārdā Robis, kam patīk ravēt un kas patstāvīgi var doties no saimniecības uz vagu, kad vien viņam to liek.

Projekta RONIN ("Robotizētas nezāļu ierobežošanas iekārtas izveide") mērķis bijis izstrādāt nezāļu ierobežošanas iekārtu, kas spēj autonomi pārvietoties pa lauku, identificēt nezāles un atšķirt tās no kultūrauga, kā arī ar augstas enerģijas lāzeru vai precīzi pozicionētu mehānisko agregātu iznīcināt nezāles vai būtiski traucēt to turpmāko augšanu. Robis ir prototips un spēj atpazīt sešus kultūraugus, bet, jau izgatavojot robotu, paredzēts, ka tas labprāt mācīsies – ja būs nepieciešams, tā sistēmu var papildināt ar jebkura kultūrauga atpazīšanas programmu.

Jānis Jaško ir LLU augu aizsardzības zinātniskā institūta "Agrihorts" pētnieks, šī projekta vadītājs, un ravēšanas robots ir viņa un kolēģu izgudrojums un roku darbs. Tas tapis sadarbībā ar LLU Tehniskās fakultātes inženieriem, kuri parūpējušies, lai ideja iegūtu savas spožā metāla formas un lāzeru nezāļu iznīcināšanai, kā arī vagai pielāgojamas sliedes un pat saules bateriju. Savukārt kolēģi no Elektronikas un datorzinātņu institūta, izveidoja datorprogrammu, kas "pēc sejas" jeb vizuāli atpazīst sešus Latvijā ļoti populārus kultūraugus – bietes, burkānus, cukini, ķirbjus, rutkus un redīsus – un tos neaiztiek, bet pārējos augus vagā uzskata par nezālēm un izrauj (ja tās ir lielas) vai nocērt ar lāzeru (ja mazas).