Būtiskākais, kas jāņem vērā, pērkot un pārdodot lauku īpašumu

Pēdējos divus gadus novērojama izteikta interese par lauku īpašumiem. To veicinājusi ne tikai vēlme aizbēgt no saspringtās pilsētas vides, gūt mieru un būt tuvāk dabai, bet arī pandēmija, jo, tik daudz uzturoties mājās, cilvēki nu grib paplašināt savu dzīves telpu. Par to, kas jāņem vērā, izvēloties potenciālo īpašumu, kā arī par to, kāda ir aktuālā situācija "premium" segmenta tirgū, stāsta "Latvia Sotheby's International Realty" pārdošanas konsultantes Dace Sīle un Elīna Zālīte.

Novērtē dabas tuvumu, īpašuma stāvokli un vēsturi



Viens no būtiskākajiem aspektiem, ko potenciālais pircējs vērtē, izvēloties lauku īpašumu, ir tā atrašanās vieta. Priekšroka lielākoties tiek dota tādiem īpašumiem, kuriem nav kaimiņi pārredzamā attālumā, īpašumiem pie ūdens, kā arī īpašumiem ar lauksaimniecības zemi un mežu. Tāpat jāpiemin arī īpašuma stāvoklis – vai tas ir uzturēts, vai ir veikts remonts, vai viss ir funkcionējošs un vai tuvākajā nākotnē no jaunā saimnieka nebūs nepieciešami būtiski ieguldījumi, lai sakārtotu īpašumu. Liela daļa cilvēku interesējas arī par īpašumu vēsturi un novērtē stāstus, kas ar tiem saistās.

Kas attiecas uz "premium" segmenta lauku mājām – skaistiem un ekskluzīviem īpašumiem, tostarp muižām –, pēdējā laikā tirgū tādi parādās arvien vairāk. Visbiežāk "premium" segmenta lauku īpašumu var iegādāties vidēji no 300 tūkstošiem līdz miljonam eiro, taču viss atkarīgs no sava budžeta, vajadzībām un tā, cik lielā mērā īpašums atbilst pircēja prasībām.

Kas jāņem vērā potenciālajiem pircējiem?



Iegādājoties lauku īpašumu, jāņem vērā vairāki aspekti. Piemēram, kāds ir īpašuma iegādes mērķis, un māja laukos būs tikai vasaras māja vai plānots pārvākties tur dzīvot pavisam? Vai par dzīvi laukos lemj un šim lēmumam piekrīt visi ģimenes locekļi vai varbūt ir kāds, kuru dzīve laukos nevilina? Lauku īpašums paredzēts dzīvošanai vai dzīvošanai un savām biznesa iespējām?

Jāņem vērā, ja īpašumu iegādājas ģimene, kurā vecāki strādā Rīgā, bērni mācās skolā vai iet bērnudārzā, tad piemērotāki būs lauku īpašumi 100 kilometru rādiusā no Rīgas, kuri visbiežāk tiek iegādāti kā brīvdienu mājas. Ja aktīvais darba periods beidzies, īpašuma atrašanās vieta iespējama arī tālākos reģionos.

Tas, kas būtu jāņem vērā ikvienam potenciālajam pircējam, ir apzināšanās, ka lauku īpašums nozīmē ne tikai mieru un atpūtu, bet arī lielu darbu īpašuma uzturēšanā un kopšanā. Katram noteikti jāizvērtē, vai būs iespējams šos darbus veikt pašu spēkiem vai arī jāalgo personāls, kas rūpēsies par kārtību īpašumā. Tāpat, ja īpašums tiek izmantots kā brīvdienu māja, nedrīkst aizmirst par drošību – kā īpašums tiks apsargāts, vai uz vietas dzīvos kāds cilvēks un vai tiks izmantoti apsardzes kompānijas pakalpojumi, jo viennozīmīgi lauku īpašumu nebūtu ieteicams atstāt bez uzraudzības.

Ja potenciālā pircēja rocība nesniedzas līdz konkrētā īpašuma cenai un nepieciešams bankas finansējums, jau pašā sākumā jāapzinās, ka visticamāk būs nepieciešams lielāks sākotnējais finansiālais ieguldījums no pircēja puses, ņemot vērā, ka ļoti bieži lauku īpašumi netiek novērtēti atbilstoši pārdošanas cenai, līdz ar to no pircēja puses jābūt skaidrībai par savu budžetu un reālajām iespējam īpašumu iegādāties.

Kas jāņem vērā īpašumu pārdevējiem?



Būtisks aspekts, kas jāņem vērā ikvienam, pārdodot lauku īpašumu, ir tas, ka ēkām jābūt sakārtotām, remontētām vai kosmētiski uzlabotām. Lai cik liels arī nebūtu piemājas dārzs un pagalms, tam jābūt iekoptam un uzturētam kārtībā tā, lai piemājas teritorija pircējam radītu prieka sajūtu. Sakopta apkārtne gan pašam, gan citiem liek justies labāk.

Tāpat arī īpašumā esošajām ēkām jābūt nodotām ekspluatācijā ar inventarizācijas lietām, kuras atbilst faktam. Lauku īpašumiem raksturīgi, ka papildus dzīvojamai ēkai nereti blakus ir arī šķūnis, klēts, kūts vai pagrabs. Arī no šīm būvēm jāizvāc liekais, jāsakārto un jāiztīra. Vēl viens būtisks aspekts – īpašniekam jāapzina, kas bez ēkām un zemes vēl tiek pārdots – kādas mēbeles un tehnika (dārza, sadzīves).