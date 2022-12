Cirst un zāģēt Ziemassvētku eglīti 'Rīgas mežos' ir aizliegts

Līdz ar mājas un sētas pošanu Ziemassvētku noskaņās, pašvaldības uzņēmums "Rīgas meži" atgādina, ka eglītes cirst vai zāģēt tā teritorijā ir aizliegts.

Teritorija plešas apmēram 40 kilometru rādiusā ap galvaspilsētu, pamatā – ap Mārupi, Olaini, Ādažiem, Ropažiem, Ogri un Salaspili, kā arī Rīgā. "Rīgas Mežu" teritoriju karte pieejama šeit.

Lai arī "Rīgas Mežu" pārziņā ir 62 tūkstoši hektāru (ha) meža teritoriju, taču lielākā daļa ir priežu meži. Tikai aptuveni 10 procenti no koku audzēm ir egļu audzes un pamatā tie visi ir speciāli stādīti kociņi.

Klimatisko apstākļu (vēja, pārmērīga mitruma, sezonāla sausuma utt.) ietekmes dēļ aizvien plašākas mežaudzes tiek pakļautas bojājumiem, un visvairāk cieš tieši egļu audzes. Lai aizstātu un atjaunotu bojātās audzes, egles uzņēmuma speciālisti izaudzē no sēklām, stāda un vairākus gadus rūpīgi kopj. Tas ir nopietns cilvēku darbs daudzu gadu desmitu garumā.

Necērtot Ziemassvētku eglīti Rīgas apkārtnes mežos, tiks pasargāti gan meži un to bioloģiskā daudzveidība, gan rekreācijas iespējas. Turklāt pats necirtējs izvairīsies no soda un no liekiem pirmssvētku kreņķiem.

Šobrīd uzņēmuma mežsargi pastiprināti uzrauga savas apgaitas, īpašu uzmanību pievēršot tieši eglīšu jaunaudzēm. "Rīgas Mežu" teritorijās izvietotas arī novērošanas kameras un uzņēmums regulāri sadarbojas ar tiesībsargājošajām institūcijām.

Savu eglīti vari meklēt "Latvijas valsts mežu" teritorijās, taču arī tur jāievēro vairāki noteikumi. Vairāk informācijas par to atradīsi "Delfi" rakstā "Uz mežu pēc Svētkiem! Cik, kur un kādas eglītes drīkst cirst?".