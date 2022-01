'Clean R' rīdziniekiem piedāvā svētku eglīšu bezmaksas izvešanu

Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" jau saņēmis vairāk nekā 200 pieteikumu eglīšu izvešanai, un ar katru dienu pieteikumu intensitāte palielinās. Iezīmējas pozitīva tendence, ka daudzas adreses "eglīšu maršrutam" tiek pieteiktas centralizēti — tās piesaka biedrības, apkaimes un citas organizācijas, kas pašas organizējušās lielāka skaita eglīšu savākšanai, portālam "Māja&Dārzs" stāsta uzņēmuma pārstāvji.

Rosinot atbildīgu attieksmi pret dabas resursiem, vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" piedāvā rīdziniekiem svētku eglīšu bezmaksas izvešanu un to nogādāšanu otrreizējai pārstrādei. Uzņēmuma pārstāvji informē, ka pirmie pieteikumi eglīšu izvešanai saņemti jau uzreiz pēc Ziemassvētkiem, tomēr masveidīgāka pakalpojuma pieteikšana sākusies šonedēļ. Šogad būtiski palielinoties to klientu skaits, kas atsaukušies aicinājumam eglīšu izvešanu pieteikt centralizēti — vispirms aicinot iespējamu plašu cilvēku skaitu tās sanest vienkopus un tikai pēc tam piesakot to izvešanu.

Kā pozitīvais piemērs tiek izcelti Sporta pils dārzi, kas jau aicinājuši gan dārzniekus, gan apkaimes iedzīvotājus nogādāt savas eglītes dārzu teritorijā 10. janvārī no pulksten 18 līdz 20. Pērn līdzīgs aicinājums guva plašu apkaimes iedzīvotāju atsaucību, un organizācija izsaka cerības, ka šogad tā būs vēl lielāka. Līdzīgi kā no citām adresēm Rīgā, arī Sporta pils dārzos sanestās eglītes nonāks tālākai pārstrādei šķeldā.

Uzņēmums aicina līdzīgā veidā rīkoties arī citas Rīgas apkaimes, organizācijas, namu apsaimniekotājus un citus. Šāds aicinājums izteikts, lai pēc iespējas mazāk noslogotu ceļus un rīkotos dabai draudzīgāk. Ņemot vērā, ka eglīšu izvešanai tiek organizēts speciāls maršruts, kociņu izvešanu jāpiesaka laicīgi. Rīgā bezmaksas eglīšu izvešana tiks nodrošināta līdz pat 28. februārim, taču svarīgi, lai egles tiktu pareizi izmestas. No 1. marta tas būs pieejams kā maksas pakalpojums.

Kā sagatavot eglīti izmešanai

Pirms eglītes izmešanas iedzīvotāji aicināti noņemt no tās visus svētku rotājumus. Ja eglīte bijusi ievietota plastmasas podā, tā no poda noteikti ir jāizņem. Svarīgi paturēt prātā, ka bez maksas tiks pieņemtas līdz divarpus metriem augstas svētku eglītes. Garākas eglītes nepieciešams sadalīt mazākās daļās. Būtiski atcerēties, ka sadzīves atkritumu konteinerā svētku eglīti izmest aizliegts. Tas attiecināms gan uz daudzdzīvokļu namu, gan arī privātmāju iedzīvotājiem.

Kā pieteikt svētku eglīšu izvešanu: